Calcio

Pisa, Gilardino: "L'entusiasmo della piazza è la nostra benzina"

21 Ago 2025 - 16:31
© Getty Images

© Getty Images

"Si respira un clima di grande entusiasmo. Dopo 34 anni il Pisa torna a fare la Serie A e tutto questo deve essere la nostra benzina all'interno della stagioni". Il tecnico nerazzurro Alberto Gilardino, dai microfoni di Sport Mediaset, suona la carica e sprona tutto l'ambiente a farsi trovare pronto fin dalla sfida, difficilissima, di domenica sera a Bergamo contro l'Atalanta di Juric. "La priorità - ha spiegato - è avere una forte identità, un Dna importante: compattezza e carisma all'interno della partita. Dobbiamo essere aggressivi quando non abbiamo la palla e bravi a giocarla quando l'avremo tra i piedi". E dovrà mettere in mostra tutto questo in un avvio di torneo da far tremare i polsi: Atalanta, Roma, Udinese, Napoli e Fiorentina nelle prime cinque giornate. "Affrontare subito squadre forti - ha ammesso Gilardino - è stimolante, capiremo subito la differenza rispetto all'anno scorso". Concetto ripreso subito anche da capitan Antonio Caracciolo che ai tifosi promette: "Dobbiamo portare entusiasmo ed essere solidi. Seguendo il mister sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni". La formazione del debutto è quasi delineata con Meister candidato a una maglia da titolare in attacco. Partiranno invece dalla panchina l'ex Cuadrado e Nzola, i due principali nomi della rosa nerazzurra, non ancora al meglio della condizione. Possibile uno schieramento 3-5-2 per risultare più compatti e schermare le fonti di gioco bergamasche. In difesa ballottaggio Denoon-Calabresi, accanto a Caracciolo e Canestrelli.

