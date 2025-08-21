Udinese, col Verona Runjaic punta su vecchia guardia

In attesa della presentazione ufficiale della squadra, in programma stasera al Bluenergy stadium, l'Udinese continua il lavoro di preparazione in vista dell'esordio casalingo in campionato di lunedì sera, con l'Hellas Verona. Con gli scaligeri, mister Runjaic è orientato a dare fiducia alla vecchia guardia, con l'inserimento progressivo dei nuovi arrivati senza alterare gli equilibri. In porta ci sarà Sava - visto che Okoye deve scontare due mesi di squalifica per il caso scommesse - protetto dal terzetto formato da Palma (il 2008 italo-tedesco che ha stupito nel precampionato, dopo un anno di apprendistato quando era stato impiegato solo nel garbage time), Kristensen e Solet. A centrocampo, accanto al nuovo capitano Karlstrom giostreranno il suo vice Lovric e il talento del francese Atta; sulle fasce agiranno Ehizibue e Kamara, l'attacco sarà sulle spalle di Davis e Iker Bravo. La panchina sarà zeppa di nuove opzioni appena arrivate dal mercato: dal giovanissimo portiere Nunziante ai difensori Bertola e Goglichidze, agli incursori Miller e Piotrowski, all'attaccante Bayo. Ci sarebbe pure Alexis Sanchez, che però è tornato ad allenarsi soltanto da pochi giorni, dopo un'estate trascorsa da separato in casa.