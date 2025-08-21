Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Udinese, col Verona Runjaic punta su vecchia guardia

21 Ago 2025 - 17:06
© IPA

© IPA

In attesa della presentazione ufficiale della squadra, in programma stasera al Bluenergy stadium, l'Udinese continua il lavoro di preparazione in vista dell'esordio casalingo in campionato di lunedì sera, con l'Hellas Verona. Con gli scaligeri, mister Runjaic è orientato a dare fiducia alla vecchia guardia, con l'inserimento progressivo dei nuovi arrivati senza alterare gli equilibri. In porta ci sarà Sava - visto che Okoye deve scontare due mesi di squalifica per il caso scommesse - protetto dal terzetto formato da Palma (il 2008 italo-tedesco che ha stupito nel precampionato, dopo un anno di apprendistato quando era stato impiegato solo nel garbage time), Kristensen e Solet. A centrocampo, accanto al nuovo capitano Karlstrom giostreranno il suo vice Lovric e il talento del francese Atta; sulle fasce agiranno Ehizibue e Kamara, l'attacco sarà sulle spalle di Davis e Iker Bravo. La panchina sarà zeppa di nuove opzioni appena arrivate dal mercato: dal giovanissimo portiere Nunziante ai difensori Bertola e Goglichidze, agli incursori Miller e Piotrowski, all'attaccante Bayo. Ci sarebbe pure Alexis Sanchez, che però è tornato ad allenarsi soltanto da pochi giorni, dopo un'estate trascorsa da separato in casa. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:50
Lukaku non si opera

Lukaku non si opera

02:21
DICH JOAO MARIO PRESENTAZIONE 21/8 DICH

Joao Mario: "Il mister vuole un calcio offensivo che mi fa sentire a mio agio"

02:02
DICH CHIVU MEDIA DAY DICH

Chivu: "Allenare qui a livello professionale mi dà qualcosina in più"

00:58
DICH DE WINTER PRESENTAZIONE 21/8 DICH

De Winter: "Quando una squadra come il Milan ti chiama è difficile dire di no"

00:53
DICH ATHEKAME PRESENTAZIONE 21/8 DICH

Athekame: "Mi ispiro a Dani Alves"

01:57
DICH CONTE 2 ok

Conte: "Il primo a vincere due scudetti col Napoli? Stiamo belli calmi"

01:29
Raspadori all'Atletico

Raspadori all'Atletico

01:33
Gila e il nuovo Pisa

Gila e il nuovo Pisa

01:26
Un Pellegrino a Parma

Un Pellegrino a Parma

01:34
Joao Felix subito gol

Joao Felix subito in gol

01:26
C'è Polissya-Fiorentina

C'è Polissya-Fiorentina

01:33
Juve, quanti esuberi

Juve, quanti esuberi

01:37
Come cambia il Milan

Come cambia il Milan

02:03
L'Inter cambia faccia

L'Inter cambia faccia

01:36
Pio Esposito, che exploit

Pio Esposito, che exploit

01:50
Lukaku non si opera

Lukaku non si opera

I più visti di Calcio

Ronaldo, Georgina e l'accordo prematrimoniale: cifra record per lei in caso di divorzio

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 20/8 DICH

Pioli: "E' l'occasione per stare in Europa dove stanno le grandi squadre"

MCH KRSTOVIC A ZINGONIA 20/8 MCH

Atalanta, Krstovic è arrivato a Zingonia

MCH ARRIVO ZALEWSKI ZINGONIA 19/8 MCH

Zalewski a Zingonia: "Darò il massimo sempre"

Lukaku, lungo stop

Lukaku, lungo stop

DICH CONTE 2 ok

Conte: "Il primo a vincere due scudetti col Napoli? Stiamo belli calmi"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:18
Conference League: le formazioni ufficiali di Polissya-Fiorentina
19:02
Garlaschelli: "Con il ritorno di Sarri la Lazio può giocarsi l'Europa"
18:36
Lazio, superati i 29mila abbonamenti, club ai tifosi 'Grazie'
17:20
Sanabria saluta il Torino: "Mi sono sentito a casa"
17:06
Udinese, col Verona Runjaic punta su vecchia guardia