Lazio, Milinkovic è più grave del previsto

LA TEGOLA

Sergej Milinkovic-Savic rischia uno stop di qualche settimana. È più grave del previsto, dunque, l'infortunio rimediato dal centrocampista serbo durante l'amichevole disputata in mattinata dalla Lazio contro l'Al Shabab e vinta 5-1. Il giocatore è rimasto in campo 23 minuti, entrando nella ripresa e uscendo toccandosi l'adduttore della coscia destra. "Non sembra nulla di grave", aveva assicurato Immobile. Forse non è così, anche se le condizioni del giocatore verranno rivalutate nei prossimi giorni. Milinkovic e Higuain restano dove sono