Champions, Hakimi ko: il difensore del Psg salta il ritorno della semifinale col Bayern

29 Apr 2026 - 20:18
© Getty Images

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Il difensore del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi salterà la gara di ritorno della semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco a causa di un infortunio alla coscia destra. Il club francese ha comunicato che il giocatore rimarrà fuori dai giochi per diverse settimane. Il terzino destro marocchino si è infortunato durante l'emozionante vittoria per 5-4 del PSG contro il Bayern nella gara d'andata di martedì. La gara di ritorno della semifinale si giocherà mercoledì prossimo a Monaco.

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