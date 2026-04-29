Arsenal, furia Arteta: "Il rigore tolto è inconcepibile, non lo accetto"

29 Apr 2026 - 23:42
© Getty Images

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Mikel Arteta è una furia dopo il rigore prima dato e poi tolto dal Var contro l'Atletico Madrid nell'andata della semifinale di Champions League. "Accetto il rigore che hanno deciso di darci contro, ma non ci va giù quello che ci hanno tolto col VAR. L'arbitro ha deciso di togliere il rigore ed è inconcepibile, lo ha visto tre volte e ha deciso di toglierlo, è questione di uniformità soprattutto se guardiamo quello che è successo in Psg-Bayern. E' un gol potenzialmente decisivo per la fase finale, non è concepibile", ha detto il tecnico dell'Arsenal.

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