Serie A, Lazio-Udinese 3-3: finale folle all'Olimpico, Maldini riacciuffa i friulani al 95esimo

LE STATISTICHE DI LAZIO-UDINESE 3-3

Dal suo arrivo in Serie A (dal 2020/21) nessun giocatore ha segnato più reti subentrando dalla panchina nella massima serie rispetto a Pedro: 17 come Lautaro Martinez.

L’Udinese è la squadra contro cui Pedro ha segnato più gol in Serie A: quattro in 10 presenze contro i friulani nella massima serie.

Solo Jamie Vardy (gennaio 1987) è più ‘anziano’ di Pedro (luglio 1987) tra i giocatori che hanno sia segnato almeno un gol che fornito almeno un assist nella Serie A in corso.

Prima marcatura multipla per Arthur Atta in Serie A. Tra i centrocampisti che hanno segnato almeno una doppietta nel torneo in corso, solo Nico Paz (settembre 2004) è più giovane del francese (gennaio 2003).

Daniel Maldini ha segnato almeno una rete in due delle ultime quattro sfide casalinghe disputate in Serie A (2G), tante reti quante quelle messe insieme nelle precedenti 14 gare giocate in casa nella massima serie (2G).

Secondo gol per Luca Pellegrini in Serie A, 841 giorni dopo il suo primo nella competizione, contro l’Udinese anche in quel caso.

Terzo gol per Kingsley Ehizibue in Serie A, il primo in quella in corso. Il giocatore dell’Udinese non segnava in campionato dal 18 marzo 2023 contro il Milan al Bluenergy mentre in trasferta aveva trovato la sua prima rete nella competizione, contro la Sampdoria al Ferraris, il 22 gennaio 2023.

Jurgen Ekkelenkamp è stato coinvolto in quattro reti nelle ultime tre trasferte disputate in Serie A (2G, 2A), tante partecipazioni quante quelle messe insieme nelle 29 precedenti nella competizione (2G, 2A).

Dopo il gol contro il Napoli, Toma Basic ha preso parte ad almeno una rete in due sfide consecutive in campionato per la seconda volta in uno dei top-5 europei, infatti ci era già riuscito con il Bordeaux in Ligue 1 nel febbraio-marzo 2020.

Prima di oggi, Lazio e Udinese avevano già impattato un match di Serie A con il punteggio di 3-3, il 14 dicembre 2008 in casa dei friulani con Delio Rossi e Pasquale Marino sulle rispettive panchine.

La Lazio ha pareggiato due sfide casalinghe di fila per la seconda volta in questa Serie A, infatti era già successo ai biancocelesti lo scorso dicembre (1-1 vs Bologna e 0-0 vs Cremonese in quel caso).

L’Udinese non faceva registrare quattro trasferte consecutive senza sconfitte in Serie A da novembre 2024-gennaio 2025 (2V, 2N anche in quel caso).