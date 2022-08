Lazio, Luis Alberto salta l'allenamento e scoppia il caso: nuovo mal di pancia?

La Lazio ricomincia ad allenarsi e scoppia il 'caso' Luis Alberto, che non si è presentato alla ripresa dei lavori. Un’assenza a sorpresa che, come riportato da Il Messaggero, sarebbe stata giustificata dallo spagnolo con un certificato medico che parlava di attacco febbrile ma sui social i tifosi si interrogano: che sia tornato nuovamente il mal di pancia del Mago?. Dal club biancoceleste minimizzano, ma la sensazione è che lo spagnolo stia premendo per tornare a Siviglia (dove è volato subito dopo il mini ritiro a Grassau e il break concesso da Sarri).