Spezia, Provedel alza la voce: "Voglio andare via, mi dicono 'domani' da un mese"

LAZIO A UN PASSO

Il portiere bianconero: "La Lazio è la mia grande occasione. Non so quando, spero presto, ma voglio raggiungere Sarri"

Lazio, Vecino è un giocatore biancoceleste: l'uruguagio ha firmato un contratto triennale



















© Getty Images 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Pochi giri di parole, tanta voglia di Lazio. Ivan Provedel alza la voce e chiede allo Spezia di velocizzare la sua cessione ai biancocelesti: "Voglio andare via, è da un mese che mi dicono 'domani' - si è sfogato il portiere sulle colonne de Il Messaggero - Ho chiamato Pecini al telefono perché non c’era al campo di allenamento e gli ho ribadito la mia volontà di andare via. La Lazio è la mia grande occasione a 28 anni. Non so quando, spero presto, ma voglio raggiungere Sarri".

Parole chiarissime, che fanno capire come per Provedel la situazione possa sbloccarsi da un momento all'altro: lo Spezia cerca ancora un sostituto (Dragowski il favorito), ma il giocatore spinge per chiudere e andare a Roma a giocarsi il posto con Maximiano. Più tardi arriverà a Formello più è probabile che, almeno nelle prime giornate, il titolare non sarà lui.

Il portiere italiano classe 1994 sarà quindi l'ennesimo acquisto estivo per il club di Lotito (l'ultimo Vecino), ma i biancocelesti hanno bisogno anche di un altro colpo per soddisfare pienamente il tecnico e il profilo giusto è quello di Emerson Palmieri. L'azzurro tornerebbe volentieri a giocare per Sarri e alla Lazio sarebbe titolare inamovibile, ma dovrebbe accettare di rinunciare a una parte dell'ingaggio che percepisce a Londra (4,5 milioni). L'esterno dei Blues arriverebbe in prestito, ma l'accordo col club inglese va ancora trovato.

In casa Lazio sperano di farlo prima del 14 agosto, data dell'esordio in campionato contro il Bologna, e poi eventualmente per gli ultimi giorni di mercato potranno concentrarsi sulla ricerca di un'occasione per la riserva di Immobile.

