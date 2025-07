Lazio, incontro con Puller? Lotito smentisce: "Notizia priva di fondamento"

La Lazio ha stretto un accordo ufficiale con la società americana Legends, specializzata nella gestione di impianti sportivi, nell’ambito del progetto Stadio Flaminio. Tra le società che lavorano a stretto contatto con Legends c’è anche il Borussia Dortmund e Puller, da vicepresidente del club tedesco, è uno degli uomini maggiormente a contatto con la società americana. La scorsa settimana una delegazione della Lazio composta da Enrico Lotito e il Responsabile della Strategia ed organizzazione della Comunicazione della Società Emanuele Floridi è stata a New York in occasione della finale del Mondiale per Club. “In occasione della finale del Mondiale per Club FIFA tra Chelsea e Paris Saint-Germain, disputata al MetLife Stadium nel New Jersey, una delegazione della S.S. Lazio - si legge sul sito ufficiale biancoceleste - ha preso parte all’evento, cogliendo l’opportunità per una serie di incontri istituzionali e strategici programmati da tempo. La visita ha rappresentato un importante momento di confronto con i vertici di Legends, partner del Club per lo sviluppo del Progetto Stadio Flaminio”.