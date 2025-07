Roma; giovedì amichevole con UniPomezia

La Roma continua la preparazione in vista della stagione 2025/26 con Gian Piero Gasperini che vuole testare la condizione acquisita dai suoi in questa prima fase di ritiro svolto nel centro sportivo di Trigoria. Dopo l'amichevole contro il Trastevere, vinta dai giallorossi per 14-0, la Roma sfiderà anche l'UniPomezia, anche questa formazione di Serie D, in un match che andrà in scena giovedì 24 luglio alle ore 18. Un'occasione, quindi, non solo per testare il livello raggiunto dalla squadra giallorossa, ma anche per vedere all'opera i due nuovi acquisti, El Aynaoui e Ferguson, targati Frederic Massara.