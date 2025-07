Pedro e la foto social del figlio con la tiara: valanta di insulti omofobi

A catturare l'attenzione, ma soprattutto le cattiverie, del web però è stato l'abbigliamento del figlio di Pedro: il bambino negli scatti condivisi indossa una corona e un vestito con le spalline. Vestiti giudicati troppo "femminili" da tanti che hanno commento, non risparmiando bordate al ragazzino e alla famiglia: "Maschio o femmina??"; "C'è ancora tempo per riprenderti tuo figlio, non abbandonarlo..."; "Chi diavolo veste suo figlio da ragazza? Che diavolo sono questi genitori? È un ragazzo che presto diventerà un uomo, quindi perché vestirlo o lasciarlo vestire da ragazza?". Una pioggia di insulti e meschinità che ha spinto Pedro a bloccare la sezione commenti del post, ma non a rimuoverlo. Perché per lo spagnolo non c'è nulla di cui vergognarsi, anzi. Come hanno sottolineato in tantissimi, la libertà che Pedro e la compagna lasciano al figlio di vestirsi ed esprimersi come desidera va applaudita, non condannata.