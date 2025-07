Calciatori e presidenti Lega per ultimo saluto a Sergio Campana

Una folla enorme, con la presenza di molti personaggi del mondo del calcio, ha dato oggi a Bassano (Vicenza), l'ultimo saluto all'avvocato Sergio Campana, scomparso sabato scorso, a quasi 91 anni (li avrebbe compiuti il prossimo 1 agosto) in una clinica della città del Grappa, dove era nato ed ha sempre vissuto. Figura storica dello sport italiano, Campana è stato il fondatore e primo presidente dell'Associazione italiana calciatori, incarico mantenuto per 43 anni, sino al 2011, quando è stato eletto presidente onorario. Ex attaccante di Lanerossi Vicenza e Bologna, alla fine dell'attività agonistica (durante la quale si è laureato in legge) il 3 luglio 1968 ha dato vita all'Aic insieme a Gianni Rivera, Sandro Mazzola, Giacomo Bulgarelli e altri campioni simbolo di quel periodo. Sotto la sua guida, l'associazione ha ottenuto conquiste cruciali dal punto di vista sindacale. Tanti gli amici e colleghi di lavoro presenti nella chiesa di San Francesco, a partire da Gianni Grazioli, attuale direttore generale Aic, al suo fianco per alcuni decenni, che dall'altare ha avuto per lui parole di affetto e riconoscenza. A rendergli omaggio anche i suoi due successori, Damiano Tommasi, ora sindaco di Verona, e Umberto Calcagno, attualmente in carica. Tra i volti noti del calcio presenti alle esequie, il presidente dell'Associazione italiana allenatori, Renzo Ulivieri, l'ex arbitro Daniele Orsato, Paolo Bedin e Matteo Marani, rispettivamente presidente della Lega di Serie B e C, Maurizio Viscidi, coordinatore delle nazionali giovani della Figc e Claudio Pasqualin, che prima diventare procuratore calcistico, ha lavorato per anni all'Aic.