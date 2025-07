Lazio, allarme rientrato per Sarri: "Visita di idoneità approfondita"

Allarme rientrato in casa Lazio per le condizioni di salute di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, appena tornato sulla panchina biancoceleste, si è recato a Villa Mafalda in seguito a quello che inizialmente sembrava essere stato un malore. Si temeva che Sarri avesse accusato dei problemi di salute prima di dirigere l'allenamento a Formello, sede del ritiro pre-campionato, tanto da essere stato portato nella clinica romana per sottoporsi agli esami del caso. Con lui c'era anche il ds Angelo Fabiani.