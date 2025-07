Aston Villa, il cordoglio per la morte di Ozzy Osbourne: "Legame speciale con club"

L'Aston Villa si dichiara profondamente "addolorato nell'apprendere della morte della rockstar di fama mondiale e nostro tifoso, Ozzy Osbourne. Cresciuto ad Aston, non lontano da Villa Park, Ozzy ha sempre avuto un legame speciale con il club e con la comunità da cui proveniva. I pensieri di tutti all'Aston Villa sono con sua moglie Sharon, la sua famiglia, gli amici e i suoi innumerevoli fan in questo momento estremamente difficile. Riposa in pace, Ozzy". Così il club inglese in una nota.