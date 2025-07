The Sun: "Paul Gascoigne ricoverato dopo un collasso"

Il Sun riporta anche le parole di Steve Foster, l'amico e tuttofare di Paul che lo ha portato in ospedale: "Gazza vorrebbe ringraziare tutti per il sostegno che ha ricevuto finora da tanti vecchi amici che gli augurano ogni bene e vogliono vederlo di nuovo al meglio". Attualmente fuori pericolo dopo il grande spavento, Gascoigne sarebbe convalescente in un ospedale vicino casa sua e si prevede che rimarrà lì per diversi giorni per ricevere le cure necessarie: "È in ospedale, che è il posto migliore in cui possa stare in questo momento", ha detto Foster.