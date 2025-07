EuroDonne, il ct Soncin: "Uscire così fa male, ma le ragazze devono essere orgogliose"

Dopo essere state a un minuto e mezzo dalla finale, l'avventura delle azzurre all'Europeo finisce in semifinale contro l'Inghilterra. Nel post partita il ct azzurro Andrea Soncin ha analizzato così la partita e il percorso in questa competizione: "Cosa sentiamo di più? Orgoglio. Le ragazze devono essere orgogliose di quello che hanno fatto. Uscire così fa male, ma avere tenuto testa alle campionesse in carica deve darci forza per il futuro. Non ci sono parole per descrivere il percorso in questo Europeo: le ragazze, per quello che hanno fatto, meritavano un finale diverso. Sono fiero di loro: giocarsi una partita così fino al 120esimo quando tutti ci davano battuti ancor prima di iniziare non era scontato. Merito al nostro movimento: ora c'è molta delusione, ma stiamo facendo molti passi avanti. Abbiamo sentito tanto affetto dagli italiani, di questo le ragazze devono essere molto orgogliose perché è un'altra conquista. Dispiace perché ci fermiamo a un passo dal sogno, la finale, l'avremmo meritata".