Lazio, Lotito dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia: "Ciò che succede da anni è sotto gli occhi di tutti"

Non si placa il malumore in casa Lazio per l'eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Nel mirino dei biancocelesti c'è sempre il discusso gol di Arnautovic che, secondo il club, sarebbe l'ultimo di una lunga serie di torti arbitrali subiti nel corso di questa stagione. A dar voce all'insofferenza della società è Il Messaggero, che riporta anche le parole del presidente Claudio Lotito: "Non commento, ma quello che succede da anni è sotto gli occhi di tutti, anche se qualcuno fa finta di non vederlo".