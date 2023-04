La Lazio vola: Lotito entusiasta e pronto a dare carta bianca a Sarri

CHAMPIONS NEL MIRINO

Il patron biancoceleste: "La zona Champions è un’impresa difficile, ma la classifica dice che è fattibile e bisogna provarci"

© Getty Images La Lazio continua a volare alto in classifica e Claudio Lotito si gode il momento magico con l'obiettivo Champions nel mirino. "Non è un caso che sia sempre più presente a Formello. Questa squadra mi sta entusiasmando e voglio sostenerla affinché mantenga questo spirito fino all'ultimo - ha dichiarato il patron biancoceleste -. Nessuno deve più mettersi in mezzo, ho ripreso in mano tutto io". "Siamo in ballo e dobbiamo ballare. Anche se continuo a considerarlo un’impresa viste sette squadre con più fatturato e monte stipendi di noi - ha aggiunto -. La zona Champions è un'impresa difficile, ma la classifica dice che è fattibile e bisogna provarci".

La classifica, del resto, parla chiaro e al momento dice che la Lazio è la seconda forza del campionato dietro al Napoli. Un risultato straordinario, costruito sulle idee chiare di Maurizio Sarri, su un mix di campioni e giocatori emergenti e su un mercato mirato. Pochi proclami e tanti punti con investimenti triplicati in un anno e mezzo e un feeling sempre maggiore tra tecnico e proprietà.

Feeling destinato a crescere e a evolversi a quanto pare. Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, già dalla prossima finestra di mercato Lotito sarebbe pronto a dare carta bianca a Maurizio Sarri, attribuendogli un ruolo alla Ferguson. Se la Lazio quest'anno sta stupendo tutti dietro al Napoli, infatti, gran parte del merito è proprio dell'allenatore e dargli più libertà di azione sulle mosse in entrata e in uscita potrebbe essere una strategia decisamente lungimirante visti gli ultimi risultati. In casa Lazio ci si gode il presente, si punta in alto e si pianifica il futuro. Tutto con Maurizio Sarri e Claudio Lotito fianco a fianco a caccia dell'impresa.