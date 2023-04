Lazio, Sarri: "Non guardiamo ora la classifica, mancano ancora tanti punti"

LAZIO

"Non sarà facile arrivare al traguardo. Obiettivo secondo posto? Sono scaramantico, non ne parlo..."

© Getty Images Dopo il tris rifilato allo Spezia, Maurizio Sarri è soddisfatto ma resta con i piedi per terra. "Ci sono ancora 24 punti in palio e non sarà facile arrivare al traguardo. Già dalla prossima partita - ha spiegato il tecnico della Lazio -. Dobbiamo rimanere concentrati, soddisfatti dell'evoluzione positiva, ma per essere appagati bisogna raggiungere un obiettivo". "Non dobbiamo guardare la classifica adesso, ci sono ancora tanti punti in palio e può cambiare tutto - ha aggiunto -. Secondo posto? Sono scaramantico, non ne parlo..."

"Questa sera abbiamo sofferto nei primi dieci minuti come era prevedibile in un ambiente particolare contro una squadra aggressiva - ha proseguito Sarri commentando la gara con lo Spezia -. Poi siamo venuti fuori col palleggio e abbiamo ripreso in mano la partita". "Il secondo gol è stato bellissimo , io però mi sono preoccupato perché nessuno tirava in porta - ha aggiunto -. Poi per fortuna è finita bene". "Sono anche molto contento del gol di Marcos Antonio - ha proseguito -. E' un palleggiatore di grandissimo livello. Io sto facendo un po' di fatica a inserirlo nelle rotazioni a centrocampo perché ci serve un po' di fisicità in più in mezzo, ma in allenamento nello stretto è uno spettacolo".

"Siamo soddisfatti perché la squadra ha avuto un'evoluzione positiva. Ma tra la soddisfazione e l'appagamento c'è differenza - ha aggiunto -. L'obiettivo di diventare meno presuntuosi e superficiali lo stiamo cercando da un po'". "La capacità di soffrire della squadra e di stare sul pezzo è cresciuta notevolmente, ma nei primi minuti stasera ho avuto paura che avessimo sottovalutato la partita", ha continuato Sarri. "Sono tornato a divertirmi in allenamento e questo vuol dire che la squadra sta facendo bene non solo in partita - ha concluso il tecnico della Lazio -. Ho visto in questa stagione un cambio di mentalità notevole. Sono contento per la crescita individuale anche dei giocatori".