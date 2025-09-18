Lazio, Lotito accende il derby: "Noi la società più forte economicamente. La Roma è nella m... come Inter e Milan"

Il presidente biancoceleste ha risposto a un tifoso che lamentava il blocco mercato: "Se volete fallire ci metto tre giorni a iniziare a spendere"
Pochi giorni prima del Derby della Capitale tra Lazio e Roma, all'ora di pranzo di domenica 21 settembre, a riscaldare l'ambiente - sempre che ce ne fosse bisogno - ha pensato il presidente biancoceleste Claudio Lotito. Il patron laziale ha risposto in maniera piuttosto calorosa a un tifoso della Lazio che si lamentava dell'estate vissuta nell'ombra a causa del mercato bloccato, attaccando diverse altre squadre del campionato compresa anche la Roma.
"Hai i soldi? Se non li hai e il presidente sono io devi seguire quello che faccio io - ha risposto Lotito -, anche perché fino ad adesso siamo la società più forte che c'è sul mercato dal punto di vista economico. Il mio errore è stato non fare un aumento di capitale e togliermi di mezzo tutti gli altri, come ha fatto Cragnotti e come nella gestione successiva".
Poi l'attacco alle dirette concorrenti in Serie A: "Cragnotti vi ha fatto sognare? Si è visto, sto ancora pagando io i suoi debiti fino al 2027. Vi ha fatto sognare con una società che era fallita. Se vuoi fallire - ha continuato Lotito rivolgendosi al tifoso - ci metto tre minuti a spendere, perché la situazione è questa: Roma, Milan e Inter sono nella m...a. Noi non abbiamo vinto lo scudetto, ma almeno non siamo in mezzo al guano".
LA NOTA DEL PRESIDENTE BIANCOCELESTE
"In relazione ad alcune notizie circolate nelle ultime ore, desidero precisare quanto segue.
Le voci che mi vorrebbero malato sono totalmente false e prive di ogni fondamento.
Per quanto riguarda le telefonate rese pubbliche, si tratta di conversazioni private diffuse senza alcuna autorizzazione. Ho dato mandato ai miei legali di rivolgersi al Garante della Privacy e all’Autorità Giudiziaria per la tutela dei miei diritti.
È evidente come tali notizie, artefatte e prive di verità, abbiano il solo scopo di destabilizzare l’ambiente e l’immagine della S.S. Lazio, società quotata in Borsa e quindi sottoposta a regole di massima trasparenza e responsabilità.
Sono felice di confermare ai nostri tifosi che continuerò ancora a lungo a guidare la S.S. Lazio con la stessa determinazione e lo stesso senso di responsabilità che mi hanno sempre contraddistinto, continuando in una gestione solida che porterà il Club a operare con forza e stabilità per altri 125 anni di storia".
