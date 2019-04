Lazio, Lotito a Simone Inzaghi: Coppa Italia o addio

21/04/2019

La sconfitta interna con il Chievo rischia di lasciare pesanti strascichi in casa Lazio , il presidente Lotito (infuriato dopo il ko all'Olimpico) ha fatto capire chiaramente a Simone Inzaghi che salverà la panchina a fine anno solo in caso di vittoria della Coppa Italia . Anche per questo la squadra è tornata ad allenarsi già nel giorno di Pasqua, mercoledì la semifinale di ritorno contro il Milan sarà decisiva per il progetto tecnico biancoceleste.

Come riporta Il Messaggero, Lotito impunterebbe all'allenatore alcune scelte tecniche (per esempio ieri Radu, acciaccato) e la mancanza di determinazione della Lazio nelle partite contro Spal, Sassuolo, Milan e appunto Chievo. Un trend che rischia di far sfumare sia l'obiettivo Champions che anche quello Europa League: ecco perché un successo in Coppa Italia (in caso di vittoria arriverebbe il pass per l'Europa minore) sarebbe doppiamente importante.



Una visione, quella del presidente, diversa da quella del ds Tare che solo qualche settimana fa parlava di "storia d'amore infinita" tra Lazio e Simone Inzaghi. Che, intanto, ha parlato al gruppo per 60 minuti e ragiona su un eventuale ritiro "punitivo" a partire da domani sera.