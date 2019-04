Serie A, Lazio-Chievo 1-2: Milinkovic tradisce, brutto stop in chiave Champions I clivensi - già retrocessi - passano con Vignato e Hetemaj. Espulso il serbo per un fallo di reazione al 31' Facebook

20/04/2019

Inaspettata caduta della Lazio nella 33a giornata di Serie A. I biancocelesti hanno perso 1-2 in casa contro il già retrocesso Chievo, complicando ulteriormente la rincorsa a un piazzamento Champions. Sfida condizionata dal rosso per reazione di Milinkovic-Savic al 31'. Al Chievo sono bastati 2 minuti per i tre punti: al 49' Vignato ha infilato l'angolino, poi al 51' il raddoppio di Hetemaj. A Inzaghi non è bastato l'assedio dopo il gol di Caicedo.

LA PARTITA Le mani nei capelli a fine partita di Inzaghi dicono tutto, metaforicamente o meno. Dopo il pareggio del Milan nell'anticipo dell'ora di pranzo, la Lazio ha perso una ghiottissima occasione per dimenticare la sconfitta di San Siro e ripiazzarsi con forza nella lotta per il piazzamento in Champions League. Invece, in casa contro il Chievo già retrocesso e spensierato, è arrivata una sconfitta incredibile ma solo perché difficilmente pronosticabile. Dopo un primo tempo giocato a bassa intensità e la folle espulsione di Milinkovic-Savic al 31', la Lazio ha pagato il conto a inizio ripresa con cinque minuti di sbandamento che hanno fatto saltare il jackpot per i gialloblù.



Il 2-1 finale, firmato da una perla di Vignato al 49' con un esterno a giro dal limite e dal colpo di testa di Hetemaj due minuti più tardi, è tutt'altro che demeritato dal Chievo. Per la voglia e la determinazione di dare tutto nonostante una classifica ormai inutile da guardare, ma anche per l'incapacità della Lazio - prima e dopo l'inferiorità numerica - di giocare a buon ritmo: nessun tiro in porta nel primo tempo, questa è la foto dell'Olimpico.



Solo dopo l'uno-due clivense la Lazio ci ha provato, Inzaghi ha fatto all-in inserendo anche Correa e mandando i suoi all'assalto della porta del giovane Semper. Il Tucu il suo lo ha fatto dando qualità alla manovra biancoceleste, ma la rete di forza di Caicedo al 67' ha solo illuso la Lazio. Sfortunata nel finale con il palo di Correa al 91', ma anche molto imprecisa negli ultimi metri con le giocate di Luis Alberto (espulso a fine partita), Immobile e Durmisi sempre troppo affrettate per decisione e realizzazione.



La sconfitta interna lascia la Lazio a quattro punti di distanza dal Milan (due o di più dalla Roma), ma soprattutto ha permesso al Torino di mettere la freccia per il sorpasso. L'ottavo posto attuale è preoccupante, Coppa Italia o meno.

LE PAGELLE Milinkovic-Savic 4 - La sua reazione folle può essere il timbro sul finale di stagione della Lazio. Lascia in dieci i suoi per oltre un'ora per un calcione rifilato a Stepinski davanti all'arbitro, mettendo nei guai i suoi anche per le prossime sfide.



Immobile 5 - Ciro non trova più la porta su azione in campionato. Gira al largo dell'area di rigore, ma al momento di concludere si perde. Inzaghi deve ritrovare il suo bomber.



Correa 6,5 - Non in condizioni perfette, il suo ingresso cambia il volto alla Lazio. Pur acciaccato corre più dei compagni ed è il più pericoloso propiziando il gol di Caicedo e trovando il palo al 91'.



Vignato 7 - Primo gol in Serie A per questo trequartista classe 2000. Un gioiellino dal limite dell'area con un mezzo esterno dal limite all'angolino dopo aver saltato di netto Parolo.



Durmisi 4,5 - Dopo aver causato la sconfitta contro il Milan con il suo fallo da rigore, Inzaghi lo lancia titolare ma il danese di origini albanese delude. Sbaglia praticamente ogni cross e ogni scelta negli ultimi metri.

LE STATISTICHE - Il Chievo non vinceva una partita di Serie A da dicembre (1-0 v Frosinone). - Il Chievo ha vinto la sua prima trasferta in questo campionato, la prima in Serie A dal maggio 2018. - Seconda sconfitta interna per la Lazio in Serie A nel 2019: la prima era arrivata contro la Juventus a gennaio. - Con la rete contro la Lazio, Emanuel Vignato è diventato il più giovane marcatore in questa Serie A (18 anni, 239 giorni). - Sono passati soltanto 80 secondi tra le reti di Vignato e Hetemaj. - Perparim Hetemaj non trovava la rete in trasferta in campionato dal novembre 2017, contro il Torino. - Cinque dei sei gol di Felipe Caicedo in questa Serie A sono arrivati all'Olimpico. - 100ª presenza in Serie A con la maglia della Lazio per Ciro Immobile. - Ciro Immobile ha stabilito il suo record di tiri tentati senza trovare la rete in una singola partita di Serie A (sette). - Secondo cartellino rosso in Serie A per Sergej Milinkovic-Savic, il primo dal dicembre 2015 (v Inter).

IL TABELLINO LAZIO-CHIEVO 1-2

Lazio (3-5-2): Strakosha 5; Patric 6 (38' Parolo 5,5), Acerbi 5,5, Radu 6 (15' Luiz Felipe 5,5); Marusic 5, Milinkovic-Savic 4, Badelj 5 (13' st Correa 6,5), Luis Alberto 5; Durmisi 4,5; Caicedo 6,5, Immobile 5. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Wallace, Lulic, Romulo, Cataldi, Jordao, Neto. All.: Inzaghi 5.

Chievo (4-3-1-2): Semper 6,5; Depaoli 6, Bani 6, Cesar 6,5, Barba 6; Leris 6,5, Rigoni 6 (23' st Dioussé 5,5), Hetemaj 7; Vignato 7 (32' st Kiyine 6); Stepinski 6 (37' st Pellissier sv), Meggiorini 6. A disp.: Bragantini, Caprile, Andreolli, Frey, Tomovic, Piazon, Pucciarelli, Grubac, Ndrecka. All.: Di Carlo 6,5.

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 4' st Vignato (C), 6' st Hetemaj (C), 22' st Caicedo (L)

Ammoniti: Depaoli, Rigoni, Dioussé, Hetemaj (C)

Espulsi: 34' Milinkovic-Savic (L) per fallo di reazione; 50' st Luis Alberto (non dal campo)

