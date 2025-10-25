Lazio-Juventus è Sarri contro Tudor: l'incrocio da ex e gli addii "polemici"

Anche il rapporto con Cristiano Ronaldo ebbe alti e bassi, come spiegato recentemente da un giocatore di quella Juve, Frabotta: "Durante un’esercitazione tattica, Sarri gli mostrava i movimenti che avrebbe dovuto fare nei calci piazzati. Lui era un po’ contrariato. Era diverso, non aveva bisogno di indicazioni, sentiva dentro dove sarebbe finita la palla. Per farlo capire all’allenatore aveva strappato dell’erba e l’aveva masticata e annusata. "A me piace capire il campo, capire dove arriverà il pallone".