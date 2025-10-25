Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
lazio
HomeMercatoVideoFotoRosa
serie a

Lazio-Juventus è Sarri contro Tudor: l'incrocio da ex e gli addii "polemici"

I due allenatori protagonisti dalle presunte frasi di Sarri alla dirigenza alle dimissioni di Tudor per il mercato.

di Stefano Fiore
25 Ott 2025 - 11:32

Quello tra Lazio e Juventus (domenica 26 ottobre, ore 20:45) sarà un big match della Serie A che, per certi versi, andrà oltre i tre punti. All'Olimpico, infatti, Maurizio Sarri e Igor Tudor, si affronteranno da ex: la sfida è un intreccio tra allenatori che hanno vissuto la panchina che oggi è del collega, due storie ben diverse ma che, in qualche maniera, sono finite in modo simile. 

Sarri e l'esonero dalla Juventus: "Squadra inallenabile"

Maurizio Sarri guidò la Juventus nel 2019/20 vincendo lo scudetto, il nono consecutivo per i bianconeri che non arrivano primi in Serie A proprio da quella stagione. Nonostante il titolo, la dirigenza decise a fine anno per l'esonero anche per una sorta di incompatibilità di vedute che poi portò all'arrivo di Andrea Pirlo.

Secondo quanto riportato da diverse fonti dell'epoca, Sarri avrebbe espresso tutta la sua frustrazione ai vertici societari con una frase rimasta celebre nel dietro le quinte: "Voi mi mandate via, ma questa squadra è inallenabile". Questo presunto sfogo sottolineava le difficoltà interne che Sarri avrebbe riscontrato nel plasmare la rosa juventina. Frase che poi il tecnico, però, aveva smentito.

Anche il rapporto con Cristiano Ronaldo ebbe alti e bassi, come spiegato recentemente da un giocatore di quella Juve, Frabotta: "Durante un’esercitazione tattica, Sarri gli mostrava i movimenti che avrebbe dovuto fare nei calci piazzati. Lui era un po’ contrariato. Era diverso, non aveva bisogno di indicazioni, sentiva dentro dove sarebbe finita la palla. Per farlo capire all’allenatore aveva strappato dell’erba e l’aveva masticata e annusata. "A me piace capire il campo, capire dove arriverà il pallone".

Tudor e l'addio lampo alla Lazio: contrasti sul mercato

Ancor più recente e polemico è stato l'addio di Igor Tudor alla Lazio. Il tecnico croato, subentrato proprio a Sarri a marzo 2024, ha rassegnato le dimissioni il successivo giugno, dopo solo pochi mesi.

La rottura fu legata principalmente alle divergenze sul calciomercato. Tudor aveva richiesto una vera e propria rivoluzione della rosa (si parlava di 10 giocatori da cambiare) per adattarla alle sue idee di gioco aggressive, scontrandosi con la politica societaria. La mancata intesa sui piani futuri e la gestione di alcuni giocatori chiave portarono Tudor a dimettersi, come spiegò il ds Fabiani: "Tudor quando è arrivato sapeva perfettamente chi fossero i giocatori...". 

Nella decisione di Tudor di lasciare la Lazio incise pure uno striscione esposto dai tifosi bianconcelesti: "come allenatore, da valutare. Come uomo, Tuodr di m...".

I 10 calciatori più pagati del 2025: Cristiano Ronaldo è il "Paperone"

1 di 10
© Getty Images | 10) Lamine Yamal (Barcellona): 43 milioni di dollari
© Getty Images | 10) Lamine Yamal (Barcellona): 43 milioni di dollari
© Getty Images | 10) Lamine Yamal (Barcellona): 43 milioni di dollari

© Getty Images | 10) Lamine Yamal (Barcellona): 43 milioni di dollari

© Getty Images | 10) Lamine Yamal (Barcellona): 43 milioni di dollari

lazio-juventus
sarri
tudor
addii
retroscena

Ultimi video

01:29
L'attacco del Napoli

L'attacco del Napoli

01:29
MCH SARMIENTO-ROSARIO CENTRAL MCH

Di Maria decisivo dal dischetto: il Rosario Central la spunta sul Sarmiento

01:48
DICH GILARDINO POST MILAN DICH

Gilardino: "Sono inc... per il risultato"

00:18
MCH IBRAHIMOVIC E LEAO POST PISA MCH

Ibra e Leao lasciano San Siro arrabbiati

01:29
DICH CUESTA PRE PARMA-COMO DICH

Cuesta: "Cresceremo, ne sono sicuro"

01:35
DICH CHIVU SU GIORNO DI RIPOSO 24/10 DICH

Chivu e il giorno di riposo: "Tante volte il miglior allenamento è il riposo"

01:03
DICH NICOLA VIGILIA CREMONESE-ATALANTA DICH

Nicola: "Capaci di tutto a patto che si giochi da squadra"

00:44
DICH CHIVU SU NAPOLI-INTER 24/10 DICH

Chivu: "Napoli-Inter è sfida tra grandi ambizioni"

00:36
CURIOSITÀ CONFERENZA CHIVU 24/10 SRV

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

01:48
Punte spuntate in Serie A

Punte spuntate in Serie A

01:42
Domenica Real-Barcellona

Domenica Real-Barcellona

01:37
È una Juve spuntata

È una Juve spuntata

01:34
Da Napoli a Napoli

Da Napoli a Napoli

01:31
Max e la coop del gol

Max e la coop del gol

01:25
Inter attacco atormico

Inter attacco atormico

01:29
L'attacco del Napoli

L'attacco del Napoli

I più visti di Lazio

Lazio-Juventus è anche Sarri contro Tudor: l'incrocio da ex e gli addii "polemici"

Il Bologna si ferma al palo, la Lazio frena: niente 2° posto per Sarri

Zaccagni-Felipe Anderson, Lazio da Champions: Sarri batte la Dea e l'aggancia

Atalanta, colpo Champions: Zappacosta e Hojlund stendono la Lazio

Alla Juve basta Bremer, Lazio battuta 1-0: ora l'Inter in semifinale

Riccardo Gaucci accusa: "Collina fu costretto a far giocare Perugia-Juve"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:00
Messi segna subito un doppietta in avvio dei playoff Mls
10:04
Italia femminile, Hasegawa risponde a Greggi, a Como è 1-1 con Giappone
09:22
Pisa, Cuadrado: "I fischi? Belli, soprattutto quando segni". Siparietto con Allegri
09:07
Collina: "Mondiale per club avrà successo anche in futuro"
08:00
Calcio a 5, Euro 2026: sorteggiato il girone dell'Italia