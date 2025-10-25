Mondiali U17 femminili, Italia batte Brasile 4-3 e vola agli ottavi

La Nazionale femminile Under 17 supera ai Mondiali per 4-3 il Brasile al termine di una gara dai mille volti e dalle mille sfumature - tecniche, tattiche, emotive e anche ricche di storia - chiudendo così il girone a punteggio pieno. Un risultato straordinario che vale gli ottavi di finale da prima della classe: adesso, per conoscere l'avversaria da affrontare martedì prossimo allo stadio Olimpico di Rabat, bisognerà attendere le partite di domani. Comunque, sarà una terza classificata di un altro raggruppamento. E senz'altro sarà un match che verrà affrontato con quella convinzione maturata attraverso non solo tre incontri di grande spessore, ma lungo un percorso di crescita continua. Le Azzurrine sono state brave a soffrire quando c'era bisogno e a colpire nei momenti più opportuni, reagendo anche a quelle situazioni che potevano innescare più di una preoccupazione, come quando le Verdeoro hanno accorciato le distanze a recupero scaduto nel primo tempo. Non sono state solo le undici ragazze partite titolari a mostrare grande qualità, ma l'apporto decisivo in termini di determinazione e scelte tecniche giuste è giunto anche dalle subentrate. Se ormai è diventata quasi un'abitudine quella di leggere il nome di Giulia Galli tra le marcatrici (quinto gol in tre partite in questo Mondiale), tutte meriterebbero una menzione speciale per quanto mostrato sul terreno di gioco, dalle protagoniste di una difesa ordinata e sempre attenta fino a Giulia Guerzoni, eletta dalla Fifa mvp del match.