Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Mondiali U17 femminili, Italia batte Brasile 4-3 e vola agli ottavi

25 Ott 2025 - 12:29

La Nazionale femminile Under 17 supera ai Mondiali per 4-3 il Brasile al termine di una gara dai mille volti e dalle mille sfumature - tecniche, tattiche, emotive e anche ricche di storia - chiudendo così il girone a punteggio pieno. Un risultato straordinario che vale gli ottavi di finale da prima della classe: adesso, per conoscere l'avversaria da affrontare martedì prossimo allo stadio Olimpico di Rabat, bisognerà attendere le partite di domani. Comunque, sarà una terza classificata di un altro raggruppamento. E senz'altro sarà un match che verrà affrontato con quella convinzione maturata attraverso non solo tre incontri di grande spessore, ma lungo un percorso di crescita continua. Le Azzurrine sono state brave a soffrire quando c'era bisogno e a colpire nei momenti più opportuni, reagendo anche a quelle situazioni che potevano innescare più di una preoccupazione, come quando le Verdeoro hanno accorciato le distanze a recupero scaduto nel primo tempo. Non sono state solo le undici ragazze partite titolari a mostrare grande qualità, ma l'apporto decisivo in termini di determinazione e scelte tecniche giuste è giunto anche dalle subentrate. Se ormai è diventata quasi un'abitudine quella di leggere il nome di Giulia Galli tra le marcatrici (quinto gol in tre partite in questo Mondiale), tutte meriterebbero una menzione speciale per quanto mostrato sul terreno di gioco, dalle protagoniste di una difesa ordinata e sempre attenta fino a Giulia Guerzoni, eletta dalla Fifa mvp del match.

Ultimi video

01:03
DICH NICOLA VIGILIA CREMONESE-ATALANTA DICH

Nicola: "Capaci di tutto a patto che si giochi da squadra"

01:48
Il debutto di super-Gigio

Il debutto di super-Gigio

01:38
Tudor, futuro in gioco

Tudor, futuro in gioco

01:54
Lazio, emergenza continua

Lazio, emergenza continua

01:46
Juve, attacco sterile

Juve, attacco sterile

01:36
Il momento no della Roma

Il momento no della Roma

01:46
Napoli allarme infortuni

Napoli allarme infortuni

01:32
Lautaro e il "Maradona"

Lautaro e il "Maradona"

02:10
Oggi Napoli-Inter

Oggi Napoli-Inter

02:02
Delusione Milan

Delusione Milan

01:29
MCH SARMIENTO-ROSARIO CENTRAL MCH

Di Maria decisivo dal dischetto: il Rosario Central la spunta sul Sarmiento

01:48
DICH GILARDINO POST MILAN DICH

Gilardino: "Sono inc... per il risultato"

00:18
MCH IBRAHIMOVIC E LEAO POST PISA MCH

Ibra e Leao lasciano San Siro arrabbiati

01:29
DICH CUESTA PRE PARMA-COMO DICH

Cuesta: "Cresceremo, ne sono sicuro"

01:35
DICH CHIVU SU GIORNO DI RIPOSO 24/10 DICH

Chivu e il giorno di riposo: "Tante volte il miglior allenamento è il riposo"

01:03
DICH NICOLA VIGILIA CREMONESE-ATALANTA DICH

Nicola: "Capaci di tutto a patto che si giochi da squadra"

I più visti di Calcio

CURIOSITÀ CONFERENZA CHIVU 24/10 SRV

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

DICH TUDOR POST REAL-JUVE 22/10 DICH

Tudor: "Dispiace, ma partita più positiva che negativa"

Christian Abbiati (portiere): gestore di una concessionaria Harley-Davidson a Milano

Il Milan torna a sognare lo scudetto con Allegri: ecco cosa fanno i campioni del 2011

STAND UP MANU CARRENO PRE REAL MADRID-BARCELLONA 23/10 SRV

Manu Carreno: "Clasico? Vale di più per il Barcellona, ma Xabi Alonso rischia"

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

MCH ALLENAMENTO BOLOGNA PRE EUROPA 22/10 MCH

Bologna al lavoro per l'Europa League

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:16
Bologna, Odgaard indisponibile contro Fiorentina
13:41
Torino, Baroni: "Genoa forte, ci servirà gara di livello"
12:29
Mondiali U17 femminili, Italia batte Brasile 4-3 e vola agli ottavi
11:00
Messi segna subito un doppietta in avvio dei playoff Mls
10:04
Italia femminile, Hasegawa risponde a Greggi, a Como è 1-1 con Giappone