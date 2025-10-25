Logo SportMediaset

Calcio

Italia femminile, Hasegawa risponde a Greggi, a Como è 1-1 con Giappone

25 Ott 2025 - 10:04

Debutti, grandi giocate e anche dediche e premiazioni, oltre a tante buone indicazioni in vista dei prossimi appuntamenti. Il cammino post Europeo della Nazionale femminile parte con un prezioso pareggio con il Giappone. L'amichevole disputata al 'Sinigaglia' di Como finisce 1-1, un punteggio che non premia l'ottima organizzazione di gioco delle Azzurre, passate in vantaggio al 7' del secondo tempo con la perla di Greggi, imbeccata dal doppio tacco di Severini e Girelli, e riprese pochi minuti dopo dalla pennellata dell'ex milanista Hasegawa.L'Italia è ora attesa da un altro test probante, dato che martedì allo stadio 'Tardini' di Parma arriverà il Brasile, non proprio un avversario qualunque. "Sono soddisfatto perché stasera abbiamo ricevuto tante risposte positive - ha dichiarato il Ct a fine gara - molte ragazze erano alla prima esperienza e hanno ben figurato contro una squadra di alto livello. Siamo andate un po' a fasi alterne, ma ci siamo difese bene e sono felice perché la rosa si sta allargando molto. Tra quattro giorni ci aspetta un match totalmente diverso e avremo l'occasione di vedere all'opera calciatrici che oggi hanno riposato". 

