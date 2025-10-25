Torino, Baroni: "Genoa forte, ci servirà gara di livello"

"Il Genoa sta bene, non ha i punti che avrebbe meritato se guardiamo le loro prestazioni: sarà una partita difficile e complicata, dobbiamo centrare una gara di altissimo livello": così il tecnico del Torino, Marco Baroni, alla vigilia della gara casalinga contro il Grifone ultimo in classifica. "Dobbiamo cavalcare l'entusiasmo, non dobbiamo avere alibi legati al cambio dell'ora o al fatto che giochiamo alle 12.30 - continua l'allenatore - e affronteremo una squadra pericolosa: servono voglia, attenzione e non si può sbagliare l'approccio". Sull'infermeria: "Israel sta facendo di tutto per esserci ma ho grande fiducia in Paleari - dice Baroni sul portiere - e poi mancherà Nkounkou, ma c'è Biraghi. Pedersen? Sta bene, è disponibile. E comunque sono abituato a vedere la squadra con 20 titolari".