Lazio, Inzaghi: "Non mi ero mai trovato in una situazione simile"

“La partita è stata difficile da preparare, con tante vicissitudini, ma siamo stati bravi a fare una prestazione di carattere e orgoglio ed era importante non perdere questa sera". Simone Inzaghi è molto soddisfatto dopo il pareggio sul campo del Bruges che lascia la sua Lazio in testa al proprio girone di Champions League e non lo nasconde: "Sono soddisfatto per quanto fatto dai ragazzi in campo, siamo venuti qui con 12 giocatori di movimento, una cosa che non mi era mai capitato, ma il momento è questo e speriamo che non ricapitino più situazioni simili in futuro", ha detto il tecnico biancoceleste ai microfoni di Lazio Style Radio.