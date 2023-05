Lazio, incidente Immobile: spunta un video, semaforo malfunzionante?

NUOVI ELEMENTI

L'avvocato dell'attaccante: "Elemento incontestabile che dimostra la buona fede del mio assistito"

© Da video C'è un nuovo elemento nelle indagini in seguito all'incidente del 16 aprile in cui Ciro Immobile si è scontrato a Roma con un tram mentre guidava la propria auto. Un video girato da un tassista, dieci giorni dopo lo scontro, ha ripreso il semaforo dell'incrocio di piazza Cinque Giornate che ha delle anomalie nel funzionamento, visto che appare prima spento, poi inizia a lampeggiare e poi diventa rosso. Il filmato è stato acquisito dai vigili urbani che sull'incidente hanno avviato una indagine per accertarne la dinamica. Sia il capitano della Lazio che il conducente del mezzo pubblico avevano dichiarato di essere passati entrambi col verde.

L'avvocato di Immobile Erdis Dorac ha commentato positivamente il video emerso nelle scorse ore. "Il video del tassista, elemento oggettivo incontestabile, è solo un altro elemento di prova che dimostra la buona fede del mio assistito sin dall'inizio, nonché i dubbi del sottoscritto più volte reiterati. Ciro è passato con il verde, e, dopo questo video, con ogni probabilità anche il macchinista. Rinnovo la soddisfazione, ancora una volta, che ad ogni modo non ci siano state vittime ma mezzi distrutti, quindi posizioni civili da risolvere".

Roma Servizi per la Mobilità ribadisce in una nota "la piena efficienza dell'impianto semaforico di piazza delle Cinque Giornate", incrocio dove è avvenuto l'incidente che ha coinvolto il calciatore Ciro Immobile. Il video pubblicato on line "lungi dal dimostrare malfunzionamenti documenta invece la corretta sequenza normalmente seguita dopo un temporaneo spegnimento (in questo specifico caso dovuto a cause esterne)", si aggiunge. L'agenzia capitolina aggiunge che "l'impianto è dotato di una serie di circuiti strutturati in modo ridondante e previsti dalle norme per garantire elevati standard di sicurezza. Nel passaggio dallo stato di spegnimento a quello di accensione esegue in modo automatico una sequenza che impone: il giallo lampeggiante in tutte le direzioni, il rosso, anch'esso per tutte le direzioni, e il ritorno al funzionamento ordinario. Esattamente ciò che si può vedere con chiarezza nel filmato". Servizi per Mobilità ribadisce, infine, "che lo scorso 16 aprile, giorno in cui l'incrocio di piazza delle Cinque Giornate è stato teatro dell'incidente tra un tram e l'auto del calciatore non sono state registrate anomalie nel funzionamento dell'impianto semaforico".

