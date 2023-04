Lazio, Immobile ai vigili: "Era verde, se fossi stato distratto non avrei potuto sterzare"

L'INCIDENTE

L'attaccante ha confermato la propria versione sullo scontro tra la sua auto e un tram, che non coincide con quella dell'autista

Lazio, paura per Immobile: scontro con un tram















































Nella giornata di giovedì Ciro Immobile, accompagnato dall'avvocato Erdis Doraci, ha confermato la propria versione dei fatti ai vigili di Prati, il quartiere di Roma nel quale lo scorso 16 aprile si è verificato l'incidente tra l'auto guidata dall'attaccante della Lazio e un tram: "Sono passato col verde, se fossi stato distratto non avrei potuto sterzare frenando immediatamente" ha raccontato il bomber biancoceleste. Anche il conducente del tram, però, continua a ribadire di essere passato col semaforo verde. Per provare a capire quanto sia effettivamente accaduto, oltre alla testimonianza dei passeggeri del tram si analizzeranno i video delle telecamere della zona.

Le autorità capitoline stanno ancora cercando di ricostruire le dinamiche che hanno portato la Land Rover Defender di Immobile a scontrarsi a Roma con il tram 19. L'incidente ha causato ferite (lievi) a 12 persone, che saranno risarcite dalle assicurazioni. Quel che è certo è che le versioni del calciatore e dell'autista non convergono, visto che entrambi sostengono di essere passati con il verde. Quindi, poiché nei giorni scorsi Roma Servizi per la mobilità, dopo gli accertamenti del caso, ha smentito "nel modo più categorico qualsiasi malfunzionamento", uno dei due non dice il vero. E sebbene non ci sia alcun procedimento penale in corso, è dovuta chiarezza a tutte quelle persone ferite nell'impatto.

