Lazio, Immobile si scusa con Inzaghi: "Colpa di tensione e pressione"

Dopo il nervosismo, la retromarcia social. Ciro Immobile si scusa con la squadra e con Simone Inzaghi per la reazione avuta al momento del cambio nella partita contro il Parma, l'attaccante della Lazio si era lamentato con il mister all'uscita dal campo e il diverbio era continuato anche in panchina. "A volte la pressione e la tensione ci fanno fare cose che non dovremmo fare... è lecito chiedere scusa ai miei compagni e al mister per il mio comportamento dopo la sostituzione è ovvio che ogni volta si cerca di montare un caso ma dagli errori si impara" il messaggio di Immobile su Instagram.