Lazio, Immobile mette nel mirino la top 10 dei marcatori in Serie A

Ancora una prima giornata in gol per l’attaccante bianconceleste, che ora mette Gilardino, Del Piero e Signori nel mirino

Una vittoria nel segno di Ciro Immobile, vecchia certezza della nuova Lazio e subito trascinatore all’esordio contro il Bologna. E’ bastato un lampo, un guizzo da attaccante di razza a pochi minuti dal novantesimo, per decidere una partita complicatissima e confermare la lunga tradizione che vede il bomber biancoceleste sempre a segno nelle prime partite della nuova stagione

Quello realizzato contro l’Atalanta nell’agosto del 2016, all’esordio assoluto con la maglia della Lazio, è il primo dei 183 gol che Immobile ha realizzato in sei anni in maglia biancoceleste. Numeri da capogiro e una media stratosferica che supera abbondantemente le trenta reti stagionali.

Nell’ultimo campionato, chiuso da capocannoniere per la quarta volta in carriera, i gol sono stati 27. Nel 2020 ben 36, un bottino da record, condiviso soltanto con Higuan. Scavalcata la leggenda Silvio Piola, Immobile è il miglior marcatore della storia della Lazio, club che lo ha rilanciato dopo le esperienze poco felici a Dortmund e Siviglia.

Nella speciale classifica dei bomber di tutti i tempi in Serie A, Ciro il Grande, a quota 183 gol, occupa invece il dodicesimo posto, alle spalle di Gilardino, Del Piero e Signori. La top ten non è lontanissima, così come quota duecento ma intanto l’Olimpico è già ai suoi piedi, Sarri ringrazia e il Bologna è battuto. Nel pomeriggio delle prime volte e dei nuovi acquisti, la Lazio è ripartita ancora dalla sua vecchia certezza.

TOP TEN MARCATORI SERIE A

1 - Silvio Piola 274

2 - Francesco Totti 250

3 - Gunnar Nordahl 225

4 - Giuseppe Meazza 216

4 - José Altafini 216

6 - Antonio Di Natale 209

7- Roberto Baggio 205

8 - Kurt Hamrin 190

9 - Giuseppe Signori 188

9 - Alessandro Del Piero 188

9 - Alberto Gilardino 188

12 - Ciro Immobile 183

12 - Batistuta 183

