Lazio, esordio incubo per Maximiano: prende il pallone con le mani fuori area, espulso

Esordio in Serie A da incubo per il portiere della Lazio Luis Maximiano, arrivato in questa sessione di mercato a titolo definitivo dal Granada. Il portoghese, che ha vinto il ballottaggio con Provedel per la maglia da titolare nella prima contro il Bologna, è stato espulso al 5' per un intervento con le mani fuori area. L'arbitro Massimi è stato chiamato dal Var: dopo aver rivisto l'azione al monitor ha estratto il cartellino rosso. Biancocelesti in 10. Sarri ha richiamato in panchina Basic e ha fatto entrare l'ex Spezia tra i pali.