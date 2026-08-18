DOPO LA FIGURACCIA

Lazio già nel caos: furia Lotito contro la squadra, il ds la striglia e Gattuso la difende

Confronto a Formello tra Fabiani e il gruppo: chiesto immediato riscatto a Bologna

18 Ago 2026 - 11:48
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

È già alta tensione in casa Lazio dopo la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia ai trentaduesimi per mano del Mantova. Il presidente Lotito è furioso e teme che il flop nella prima uscita ufficiale della stagione possa lasciare il segno, oltre che infuocare ulteriormente un ambiente già caldissimo. Ecco perché il giorno dopo la sconfitta - come riportato dal 'Messaggero' - in un confronto tra il ds Fabiani e la squadra a Formello, il dirigente biancoceleste ha strigliato la squadra, chiedendo immediato riscatto a Bologna nella prima uscita in campionato (lunedì 24, ore 18.30).

"È il punto più basso da quando sono alla Lazio", le parole dopo la sconfitta di capitan Zaccagni. "Questo pugno in faccia deve servirci da lezione, non si è visto lo spirito ammirato per tutto il ritiro", ha ribadito ancora a freddo. "Ognuno tiri fuori quello che ha dentro". Gattuso - come riporta sempre 'Il Messaggero' - ha difeso la squadra in separata sede con il ds Fabiani. "In questo momento dobbiamo continuare a lavorare, mi assumo la responsabilità ma abbiamo una sola strada che è quella di non cercare alibi e migliorare", ha detto il tecnico biancoceleste dopo la figuraccia dell'Olimpico.

Leggi anche

Clamoroso all'Olimpico: Lazio eliminata dal Mantova. L'Hellas la spunta ai rigori contro l'Entella

videovideo
lazio
lotito
gattuso

Ultimi video

06:29
Corradi: "Contento della prestazione, partita vera"

Corradi: "Contento della prestazione, partita vera"

00:17
13 MCH ARRIVO MOREIRA 18/08 MCH

Milan, Moreira è in città: il primo saluto nel nuovo colpo rossonero

03:02

Tacchinardi carica la Juve: "Solo Inter e Napoli superiori, Vlahovic mi ha deluso! Mercato? Serve..."

03:11
Coppa Italia, 32esimi: tutti i gol della quarta giornata

Coppa Italia, 32esimi: tutti i gol della quarta giornata

00:57
Tacchinardi: "Vi dico perché la Juve può fare un grande campionato. Ma c'è un grosso punto di domanda…

Tacchinardi: "Juve, puoi fare bene. Ma c'è un grosso punto di domanda…

00:56
Viviano: "La mia opinione su Vicario alla Juventus! È una scelta…"

Viviano: "Ecco mia opinione su Vicario alla Juventus"

01:59
Gaspar: "Primo tempo da dimenticare"

Gaspar: "Primo tempo da dimenticare"

05:44
Di Francesco: "Dobbiamo alzare il livello di attenzione e mettere qualità lì davanti"

Di Francesco: "Dobbiamo alzare il livello di attenzione e mettere qualità lì davanti"

02:22
Ceccaroni: "Abbiamo onorato un pubblico fantastico, cammino in Coppa Italia? Mai dire mai"

Ceccaroni: "Abbiamo onorato un pubblico fantastico, cammino in Coppa Italia? Mai dire mai"

03:26
Inzaghi: "Partita perfetta, peccato per Joronen. Pubblico? Una cosa mai vista"

Inzaghi: "Partita perfetta, peccato per Joronen. Pubblico? Una cosa mai vista"

03:30
Berti: "Bellissimo esordire con un gol alla prima partita con la Cremonese"

Berti: "Bellissimo esordire con un gol alla prima partita con la Cremonese"

02:57
La moviola di Cremonese-Sampdoria infiamma lo studio: era rigore su Vandeputte?

La moviola di Cremonese-Sampdoria infiamma lo studio: era rigore su Vandeputte?

02:40
Cicconi: "Buona prestazione, ma dobbiamo migliorare nelle letture"

Cicconi: "Buona prestazione, ma dobbiamo migliorare nelle letture"

00:18
CLIP MOREIRA ALLENAMENTO MAGLIA MILAN 17/08 SRV

La profezia di Moreira: il 2 agosto si allenava con la maglia del Milan

02:00
La moviola di Palermo-Lecce: Pierozzi interviene su N'Dri, era rigore?

La moviola di Palermo-Lecce: Pierozzi interviene su N'Dri, era rigore?

06:29
Corradi: "Contento della prestazione, partita vera"

Corradi: "Contento della prestazione, partita vera"

I più visti di Lazio

MCH FRATTESI ARRIVO FIUMICINO 14/8 MCH

"Daje Davide, forza Lazio", Frattesi sbarca a Fiumicino: l'entusiasmo dei tifosi

Lazio già nel caos: furia Lotito contro la squadra, il ds la striglia e Gattuso la difende

Alla Juve basta Bremer, Lazio battuta 1-0: ora l'Inter in semifinale

Atalanta, colpo Champions: Zappacosta e Hojlund stendono la Lazio

Zaccagni-Felipe Anderson, Lazio da Champions: Sarri batte la Dea e l'aggancia

Il Bologna si ferma al palo, la Lazio frena: niente 2° posto per Sarri

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:21
Coppa Italia, Pisacane squalificato per un turno
ERLING HAALAND, MAN CITY
12:17
Guardiola e il richiamo ad Haaland: "Perché non lotti? Mi vergogno... "
Riccardo Radu
12:01
Juve, show di Radu nell'amichevole in famiglia: chi è il portiere classe 2007
Hossam Hassan 
11:47
Caos Hossam Hassan: rissa tra ex e moglie, il ct dell'Egitto sviene
11:16
Rodrigo Mora va alla Roma, Damiano David sui social: "Mi metto a piangere"