Lazio già nel caos: furia Lotito contro la squadra, il ds la striglia e Gattuso la difende

È già alta tensione in casa Lazio dopo la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia ai trentaduesimi per mano del Mantova. Il presidente Lotito è furioso e teme che il flop nella prima uscita ufficiale della stagione possa lasciare il segno, oltre che infuocare ulteriormente un ambiente già caldissimo. Ecco perché il giorno dopo la sconfitta - come riportato dal 'Messaggero' - in un confronto tra il ds Fabiani e la squadra a Formello, il dirigente biancoceleste ha strigliato la squadra, chiedendo immediato riscatto a Bologna nella prima uscita in campionato (lunedì 24, ore 18.30).



"È il punto più basso da quando sono alla Lazio", le parole dopo la sconfitta di capitan Zaccagni. "Questo pugno in faccia deve servirci da lezione, non si è visto lo spirito ammirato per tutto il ritiro", ha ribadito ancora a freddo. "Ognuno tiri fuori quello che ha dentro". Gattuso - come riporta sempre 'Il Messaggero' - ha difeso la squadra in separata sede con il ds Fabiani. "In questo momento dobbiamo continuare a lavorare, mi assumo la responsabilità ma abbiamo una sola strada che è quella di non cercare alibi e migliorare", ha detto il tecnico biancoceleste dopo la figuraccia dell'Olimpico.