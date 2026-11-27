Il calcio islandese è in lutto per la scomparsa di Ingvar Jonsson, portiere 37enne dei campioni nazionali in carica del Vikingur ed ex giocatore della nazionale protagonista a Euro 2016, venuto a mancare mercoledì 25 novembre al termine di una lunga battaglia contro il cancro.
A darne il triste annuncio attraverso una nota diffusa sui propri canali social è stata la stessa società islandese, stretta attorno ai parenti del proprio tesserato: "È con grande tristezza e profondo dolore che annunciamo la scomparsa del nostro caro amico e compagno di squadra Ingvar Jonsson, portiere del Víkingur, avvenuta mercoledì 25 novembre, circondato dai suoi cari. Il cuore del club e di tutti i tifosi del Víkingur è con la sua famiglia e i suoi cari. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze".
Sceso in campo per l'ultima volta lo scorso 3 maggio nella sfida contro il Keflavik, l'estremo difensore era approdato al Víkingur nel 2020 diventando uno dei pilastri dell'epoca più vincente del club con quattro titoli nazionali e tre Supercoppe d'Islanda in bacheca, dopo aver maturato importanti esperienze professionistiche all'estero in Norvegia - con le maglie di Start, Sandnes e Sandefjord — e in Danimarca tra le fila del Viborg.
Con la maglia dell'Islanda aveva inoltre collezionato otto presenze complessive, prendendo parte alla memorabile spedizione continentale in Francia nel 2016, quando la nazionale stupì l'Europa spingendosi fino ai quarti di finale alla prima storica partecipazione alla fase finale di un Europeo.