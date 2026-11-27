A darne il triste annuncio attraverso una nota diffusa sui propri canali social è stata la stessa società islandese, stretta attorno ai parenti del proprio tesserato: "È con grande tristezza e profondo dolore che annunciamo la scomparsa del nostro caro amico e compagno di squadra Ingvar Jonsson, portiere del Víkingur, avvenuta mercoledì 25 novembre, circondato dai suoi cari. Il cuore del club e di tutti i tifosi del Víkingur è con la sua famiglia e i suoi cari. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze".