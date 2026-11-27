L'ufficio di Emmanuel Macron ha confermato che il presidente francese ha parlato con il primo ministro bulgaro Rumen Radev in merito agli episodi di violenza di ieri a Marsiglia prima del match di Europa League tra i tifosi del Levski Sofia e quelli dell'Olympique Marsiglia. "Ha condannato con la massima fermezza questi atti di violenza contro i tifosi bulgari, che non hanno posto né nello sport, né negli spazi pubblici, e ha assicurato al primo ministro che tali atti non resteranno impuniti", ha commentato l'Eliseo. Manuel Bompard, deputato francese del partito di estrema sinistra La France Insoumise (LFI) nel dipartimento di Marsiglia, ha commentato un video sui social che sembrava mostrare un tifoso del Levski mentre eseguiva un saluto nazista. "Complimenti ai tifosi del Marsiglia che hanno risposto con un coro antifascista", ha scritto Bompard in un post sul social X, "l'estrema destra non ha posto nei nostri stadi!".