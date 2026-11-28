La Lazio continua a correre. I biancocelesti vincono anche a Torino contro il Toro e sono sempre più in cima alla classifica. Risultati e prestazioni da grande squadra che fanno gonfiare il petto a mister Gattuso: "Non ci snaturiamo. Abbiamo sempre continuato a stare sul pezzo, questa si chiama mentalità. Sono orgoglioso di tutto questo. Potevamo anche pareggiare, potevamo pure vincerla meglio perché abbiamo avuto altre occasioni. Sono molto felice oggi".