Lazio, esami per Immobile: monitoraggio e nuovi test nei prossimi giorni

Il bomber biancoceleste ha iniziato le cure per il problema muscolare che lo ha costretto a saltare i match con la Nazionale, si attendono aggiornamenti sui tempi di recupero

Arrivano direttamente da casa Lazio nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Ciro Immobile: l'attaccante biancoceleste si è sottoposto in giornata a esami clinici e strumentali al Paideia International Hospital e, come comunica il club, ha già iniziato le cure specifiche del caso. Il bomber azzurro verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano e ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero.

Immobile aveva saltato il match di Nations League contro l'Inghilterra di venerdì scorso a causa di un problema muscolare, sembrava poter recuperare per la sfida decisiva contro l'Ungheria, ma gli staff medici dell'Italia della Lazio hanno deciso che non fosse il caso di rischiarlo. Ciro ha dunque fatto rientro a Roma, non partendo con il resto della squadra azzurra per la trasferta di Budapest.

In forte dubbio la sua presenza nella gara interna contro lo Spezia, in programma domenica alle 12.30, con Maurizio Sarri che spera di riaverlo per la trasferta europea di Graz o al più tardi per quella di Firenze del 10 ottobre. Per avere un quadro più definito sulle sue condizioni bisognerà comunque attendere ancora qualche giorno.

