Lazio e Immobile non si fermano: numeri da record

I NUMERI

Una Lazio così non si vedeva dallo scorso millennio. Con il 2-1 in casa del Brescia a inaugurare il 2020 dopo aver chiuso trionfando in Supercoppa italiana il decennio precedente, la squadra di Simone Inzaghi ha infilato la nona vittoria consecutiva in campionato trascinata ancora una volta dai gol di Ciro Immobile. Tecnica, carattere e qualità per la Lazio che anche al Rigamonti ha trovato il successo in rimonta e nel recupero.

Andiamo con ordine partendo dal collettivo. Trentanove punti in 17 giornate e un bottino straordinario per la Lazio che a sorpresa, visto anche i pochi colpi - ma mirati - in sede di mercato rispetto alla scorsa stagione, si trova a essere l'anti-Juve e l'anti-Inter. Il terzo posto è meritato per quanto fatto vedere sul campo, ma soprattutto le nove vittorie consecutive in campionato sono un qualcosa che dalle parti biancocelesti della capitale si è visto solo una volta nei 120 anni di storia precedenti: era il 1998/99 quando la Lazio di Cragnotti, allenata da Eriksson, lottava per lo scudetto con una squadra imbottita di campioni.

Una situazione opposta rispetto alla gestione odierna del club che, con un budget decisamente inferiore e con interventi oculati sul mercato, sta ottenendo risultati importanti. La forza della Lazio è nel gruppo, nella capacità dell'allenatore di tirare fuori il massimo dai suoi giocatori e nel carattere, come mostrato a Brescia. La Lazio infatti ha segnato ben sei gol dopo il 90' in questo campionato, raccogliendo punti su punti quando tutto sembrava perso. E' successo col Brescia, ma anche col Sassuolo e col Cagliari - sempre in trasferta - regalando a Simone Inzaghi una classifica da ammirare e riammirare: in totale sono 10 i punti in più conquistati oltre il 90'.

Se la forza è nel gruppo, come detto, non si può rimanere indifferenti rispetto ai numeri collezionati da Ciro Immobile in questa stagione: 19 gol realizzati in 17 partite di campionato, meglio anche di Higuain (detentore del record di gol in una singola stagione di Serie A) e a parimerito con Angelillo che ci riuscì nel 1959. Per raggiungere il record personale in Serie A (22 reti in 33 partite con la maglia del Torino nel 2013-14) mancano tre gol e 20 partite di campionato.