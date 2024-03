Lazio, cattive notizie per Provedel: niente Juve in Coppa e derby con la Roma

L'avventura di Igor Tudor sulla panchina della Lazio inizia in salita, il tecnico ex Marsiglia che ha preso il posto di Sarri dovrà da subito fare a meno del suo portiere titolare. L'esito della risonanza magnetica a cui si è sottoposto Ivan Provedel per il problema alla caviglia accusato nella sfida contro l'Udinese ha infatti escluso fratture, ma il trauma per i legamenti è stato comunque forte e la prognosi non lascia speranze per eventuali recuperi lampo: servirà circa un mese per tornare in campo, il che significa che il portiere biancoceleste salterà sicuramente la doppia sfida con la Juventus in semifinale di Coppa Italia in programma il 2 e il 23 aprile (oltre a quella in campionato alla ripresa dopo la sosta) e anche il derby contro la Roma del 7. Al suo posto tra i pali ci sarà Mandas, già protagonista nella vittoriosa trasferta di Frosinone.