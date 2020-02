Lazio: Caicedo, il bomber portafortuna calciatore grazie a un reality

IL PERSONAGGIO

Il suo gol al Parma ha alimentato ulteriormente i sogni scudetto della Lazio, a -1 dalla coppia Juve-Inter. L'uomo copertina in casa Lazio se l'è presa Felipe Caicedo, il bomber di scorta che segna solo gol pesanti. Sono 8 i centri messi a segno fin qui in in questa stagione in Serie A, che hanno contribuito a guadagnare 6 punti: Genoa, Sassuolo, Juventus, Cagliari, Sampdoria, Spal e Parma e la Lazio ha sempre vinto.

Il sogno scudetto della banda Inzaghi passa anche dai piedi e dai gol dell'attaccante ecuadoregno, che ha potuto coronare il suo sogno di diventare calciatore grazie a un reality. In Ecuador Caicedo ha trovato la fama vincendo il popolarissimo “Camino a la gloria”, sbaragliando la concorrenza di altri 39 aspiranti calciatori. Così a soli 15 anni, la grande possibilità di vivere due mesi a Casa Amarilla, la cantera del Boca Juniors, primo step di una lunga gavetta che lo ha portato dall'Ecuador alla Svizzera, poi Inghilterra, Portogallo, Spagna, Russia, Emirati Arabi ed Espanyol, da dove la Lazio lo ha acquistato nell'estate 2017 per soli 2,5 milioni di euro. Uno dei tanti affari di Tare, visto che la sua quotazione, come quella di altri compagni, è schizzata alle stelle (25 milioni il suo valore).

