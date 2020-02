Serie A, Parma-Lazio 0-1: Inzaghi accorcia a - 1 dalla Juve

PARMA-LAZIO 0-1

di

DANIELE PEZZINI

La Lazio batte il Parma 1-0 in trasferta e accorcia a un solo punto di distacco dalla Juventus in vetta alla classifica. I bianconcelesti, nonostante un po' di stanchezza, espugnano il Tardini grazie al gol di Caicedo al 41', resistendo ai tentativi di risposta degli uomini di D'Aversa e conquistando tre punti fondamentali, a una settimana dallo scontro diretto con l'Inter. Per i gialloblù una sconfitta che frena le ambizioni europee. La Lazio espugna il Tardini, la vetta ora è vicina lapresse

Un gol di Caicedo regala i 3 punti a Inzaghi, ora a -1 dalla Juve





LA PARTITA

Alla faccia di chi sospettava che la panchina corta stesse cominciando a diventare un problema. La Lazio di Inzaghi, non senza soffrire - va detto -, strappa tre punti pesantissimi e riscrive la storia del club: 18 risultati utili consecutivi è il nuovo record all-time, che infrange quello della squadra scudettata di Sven-Goran Eriksson. Al di là delle statistiche, quel che conta davvero è che la Juve adesso è lì, a un passo, e che la parola scudetto non può più essere un tabù. Per il Parma una frenata nella rincorsa all'Europa in una serata in cui è mancata pericolosità e cattiveria sotto porta. Il tutto condito dalla rabbia finale e dal duro sfogo del suo allenatore.

D'Aversa lancia Caprari dal 1', mentre Inzaghi si affida al turnover con Parolo titolare al posto dello squalificato Milinkovic-Savic, Jony a sinistra al posto di Lulic e Marusic a destra al posto di Lazzari. In avvio le squadre si affrontano a viso aperto senza eccessivi tatticismi, ma col passare dei minuti è la Lazio a conquistare la supremazia territoriale. Le continue iniziative di Luis Alberto si infrangono però su una retroguardia gialloblù ben organizzata e Colombi, preferito a Radu tra i pali, deve impegnarsi solamente su una conclusione potente ma centrale di Marusic. Al 41', però, la partita si sblocca: Caicedo si avventa su una palla vagante dopo un tocco sospetto di Immobile e insacca, il Var certifica che non c'è stato impatto con la mano del bomber biancoceleste e l'Ecuadoriano può festeggiare il suo ottavo centro in campionato.

Nella ripresa i padroni di casa provano ad alzare il baricentro aggredendo alto e dopo 10' hanno una tripla occasione per il pari, con Strakosha che deve impegnarsi in particolare su una bella conclusione a giro di Caprari. L'occasione più clamorosa, però, capita al 70' sul destro di Gagliolo, che dopo una respinta del portiere biancoceleste si divora l'1-1 calciando a lato col piede meno nobile. Negli ultimi 20' la stanchezza prende il sopravvento e le emozioni scarseggiano almeno fino al 91', quando Di Bello "grazia" i bianconcelesti non giudicando da rigore una trattenuta di Acerbi su Cornelius. L'ultimo sussulto è un sinistro di Kulusevski che sibila sopra la traversa. Dopodiché, la gioia capitolina può esplodere e l'ambizione continuare a cavalcare.

LE PAGELLE

Caicedo 7 - Non brillantissimo dal punto di vista fisico, trova comunque la zampata dell'1-0 mettendo a segno il sesto gol nelle ultime nove partite, l'ottavo complessivo in stagione. Mica male per un bomber di riserva.

Luis Alberto 7,5 - I suoi piedi vellutati danno il La a qualunque azione offensiva della Lazio, trova i compagni con estrema facilità e nel finale, quando la squadra accusa un po' di stanchezza, è fondamentale per rallentare i ritmi e nascondere la palla agli avversari.

Parolo 6,5 - Non fa rimpiangere l'assenza di Milinkovic con una partita di estrema generosità e con qualche inserimento dei suoi che crea un po' di scompiglio nell'area del Parma.

Caprari 5,5 - L'esordio da titolare con la maglia dei crociati non è esattamente indimenticabile. Qualche spunto interessante nei primi minuti di gioco e una bella conclusione che impegna Strakosha nel momento del massimo forcing gialloblù, ma poco altro.

Cornelius 5 - Fatica a far valere la stazza fisica tanto nel gioco aereo quanto nel difendere palla spalle alla porta per far salire i suoi. Crea poco o nulla, se non quel possibile rigore nel finale che fa infuriare la panchina gialloblù.

Kucka 6,5 - È di gran lunga l'uomo più pericoloso del Parma. Tanti dribbling e tanta corsa, ma poco assistito da un reparto offensivo a cui manca un po' di qualità, specialmente senza Kulusevksi dal 1'.

IL TABELLINO

Parma-Lazio 0-1

Parma (4-3-3): Colombi 6; Darmian 5,5, Iacoponi 6, Bruno Alves 6, Gagliolo 6 (79' Pezzella sv); Brugman 6 (61' Kulusevski 6,5), Hernani 6,5, Kurtic 6; Kucka 6,5, Cornelius 5, Caprari 5,5 (67' Sprocati 6).

Allenatore: D'Aversa 6

Lazio (3-5-2): Strakosha 6,5; Patric 6, Luiz Felipe 6, Acerbi 6,5; Marusic 6,5 (57' Lazzari 6), Parolo 6,5, Leiva 6,5 (82' Cataldi sv), Luis Alberto 7.5, Jony 6,5; Caicedo 7 (62' Correa), Immobile 6.

Allenatore: Inzaghi 6,5

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 41' Caicedo (L)

Ammoniti: 35' Kucka (P), 56' Caicedo (L), 58' Leiva (L), 67' Caprari (P), 91' Bruno Alves (P)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

• La Lazio è imbattuta da ben 18 partite di campionato: striscia record senza sconfitte nella storia dei biancocelesti in Serie A.

• La Lazio ha vinto tutte le ultime sette gare contro il Parma in Serie A: tra le squadre attualmente nella competizione, contro nessun’altra i biancocelesti vantano una striscia aperta di successi consecutivi più lunga - sette anche contro l’Udinese.

• Il Parma è reduce da sette sconfitte contro la Lazio, soltanto contro la Roma (otto nel 2010) i crociati hanno subito più KO consecutivi nel massimo campionato.

• La Lazio ha vinto sei delle ultime otto trasferte in Serie A (2N); sono sette in generale i successi esterni dei biancocelesti, solo l’Inter (nove) ne conta di più in questo campionato.

• Il Parma ha collezionato tre sconfitte interne di fila contro la Lazio per la prima volta in Serie A.

• Il Parma ha perso tre delle ultime sei gare in campionato (2V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 13 sfide per gli emiliani in Serie A.

• Era dal 7 febbraio 2019 che la Lazio non collezionava due clean sheet di fila in Serie A.

• Il Parma ha realizzato 19 tiri, solo in un’altra gara di questo campionato i crociati hanno effettuato così tante conclusioni senza segnare: 20 contro il Verona.

• Ottavo gol di Felipe Caicedo in questo campionato, che ha già eguagliato il bottino di reti della scorsa Serie A – anche nella scorsa stagione mise a segno cinque gol in casa e tre in trasferta.

• La Lazio è imbattuta in 16 delle 17 partite in cui Felipe Caicedo ha trovato la via del gol in Serie A, vincendo ben 15 di queste gare (1N, 1P).continuare a cavalcare.