Lazio, Baroni: "Test da affrontare con personalità, Guendouzi vuole esserci"

"La squadra sta bene. Andiamo ad affrontare una rivale forte, la miglior difesa d'Europa e quella che ha più possesso palla in Italia. Per noi queste sono le partite perfette per cercare di essere competitivi, un test di altissimo livello che dobbiamo affrontare con personalità". Tra campionato ed Europa League, il momento per la Lazio è più che positivo ma Baroni mette in guardia i suoi: "Le ambizioni vanno di pari passo con le prestazioni. Noi dobbiamo pensare a lavorare a testa bassa con grande spirito. Siamo tutti ambiziosi, dai calciatori alla piazza, fino alla società".