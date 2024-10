Lotito tra Sarri, Tudor e Baroni: "Ora tutti uniti con il nostro allenatore"

Prima di lui, sulla panchina biancoceleste c'era Igor Tudor, subentrato a stagione in corso a Maurizio Sarri, che con il Presidente aveva creato "un'alchimia basata sul rispetto reciproco". Il tecnico toscano si era dimesso a marzo dopo la sconfitta contro l'Udinese, per ragioni che andavano oltre i risultati. A rivelarle è lo stesso Lotito: "Gli ho fatto notare che il gruppo sembrava aver perso l'orgoglio di combattere. Mi ha dato ragione, e insieme abbiamo deciso di mandare la squadra in ritiro a Formello. Alcuni giocatori non hanno preso bene la decisione, forse perché non si sentivano più coinvolti. Il ritiro, però, ci ha mostrato che il problema era più profondo: c'era un contrasto interno, soprattutto con i calciatori più esperti. Lui ha capito che non riusciva più a governare lo spogliatoio e ha deciso di lasciare".