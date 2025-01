Lazio, Baroni mastica amaro: "Presi due gol brutti ed evitabili, abbiamo difficoltà in attacco"

"La scelta di Dele Bashiru? Siamo in difficoltà davanti, Pedro è ancora fermo e Noslin non è al meglio - ha proseguito Baroni -. Abbiamo pensato di partire con un centrocampista che ci doveva dare profondità, la squadra è mancata nel giropalla e i due gol ravvicinati ci hanno messo in una condizione non facile". "Nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo come dobbiamo fare, non possiamo fare a meno di questo e siamo stati pericolosi conducendo la partita come solitamente facciamo", ha aggiunto il tecnico biancoceleste.