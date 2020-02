La Lazio sogna lo scudetto e vola in Borsa: +11,48%

MOMENTO D'ORO

La vittoria contro l'Inter alimenta i sogni scudetti della Lazio, la squadra vola al secondo posto e il titolo vola in Borsa. Il club biancoceleste ha aperto le contrattazioni settimanali a Piazza Affari, guadagnando l'11,48% e, per la prima volta dal 2004, ha toccato quota 2 euro. L'interesse degli investitori è confermato dal grande numero di azioni passate di mano, oltre 5 milioni. Da inizio anno il titolo ha fatto registrare un +32%.

Il titolo, che venerdì aveva chiuso le contrattazioni a 1,794 ha aperto stamattina a 1,964, ha toccato un minimo di 1,922 e un massimo di 2,055 prima di chiudere a 2 euro. Per la felicità del presidente Lotito che vede il suo club crescere sempre più non solo in campo ma anche dal punto di vista economico.

