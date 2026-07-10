Manovre rossonere

Milan, inizia l'avventura rossonera di Gila: visite mediche e firma in giornata

Il centrale spagnolo giovedì ha salutato la Lazio per poi partire per Milano: visite, idoneità e firma sul contratto col Milan

10 Lug 2026 - 09:47
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Una volta dire Gila-Milan significava riferirsi ad Alberto Gilardino, d'ora in poi invece significherà riferirsi a Mario Gila: venerdì prima giornata rossonera per il difensore centrale, che in mattinata effettua le visite mediche, poi l'idoneità sportiva e nel pomeriggio in sede per la firma sul nuovo contratto.

Gila e il saluto alla Lazio

 Giovedì pomeriggio si era recato a Formello per salutare i suoi ex compagni della Lazio e lo staff del centro sportivo per poi partire per Milano, dove era atterrato alle 20.16 prima di trasferirsi in albergo.

Quanto costa Gial al Milan?

 Il Milan pagherà alla Lazio 28 milioni di euro, bonus inclusi (la metà andrà al Real Madrid). Il centrale spagnolo percepirà un ingaggio da 4.5 milioni a stagione per i prossimi 5 anni.

I giornali sportivi: venerdì 10 luglio 2026

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