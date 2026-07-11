Il Verona riparte da Baroni: "Questo club non ha categoria"

L'obiettivo primario è voltare pagina rispetto al passato, lasciandosi alle spalle le ombre della retrocessione: "Dobbiamo tirare una linea e ripartire dal lavoro di qualità e di ferocia. Questo è un campionato difficile e delicato - ha avvertito Baroni - ma la mentalità farà la differenza". Il tecnico ha già delineato i tratti distintivi della sua nuova creatura: "La difesa a quattro sarà una certezza. Voglio una squadra aggressiva, non rinunciataria, che giochi con coraggio per cercare sempre la vittoria. Sappiamo di dover invertire la rotta sui numeri offensivi dello scorso anno, ma la svolta arriverà attraverso il lavoro quotidiano". Sul fronte mercato è stato ufficializzato l'addio a Montipò, con Leali pronto a raccoglierne l'eredità: "È stata una scelta condivisa con la società che ritengo giusta". La prima fase del ritiro, che inizierà domani con una seduta in città prima della partenza per Folgaria, sarà il vero banco di prova per misurare le ambizioni del gruppo. Il ritorno di Baroni ha incassato l'entusiasmo del direttore sportivo Sean Sogliano: "Dobbiamo ripartire con forza e coraggio. Ringrazio Baroni per aver accettato la proposta: per me è una grande soddisfazione. Sappiamo che sarà una stagione difficile, ma sono contento di ripartire da lui".