Il Verona riparte da Baroni: "Questo club non ha categoria"

11 Lug 2026 - 13:34
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Il vento della ripartenza soffia forte in casa Hellas Verona, con Marco Baroni ufficialmente tornato a sedersi sulla panchina scaligera: "Sono orgoglioso e carico. Sono tornato per Verona, per la sua gente, i suoi valori e per il direttore Sogliano. Questo club non ha categoria, è la sua gente, e con il mio staff daremo tutto per fare bene", ha dichiarato il tecnico durante la presentazione ufficiale. Una scelta, quella del ritorno, maturata rapidamente e guidata da un forte legame con la piazza. Accanto a Baroni, il sodalizio sarà composto da Daniele Buzzegoli, nel ruolo di vice, e da un team di collaboratori che include De Martino, Petrolo e Di Dio, oltre ai preparatori dei portieri Cataldi e Castiglioni, agli analisti Naviuzzi e Valanzano e a Panzarasa per il recupero infortuni.

L'obiettivo primario è voltare pagina rispetto al passato, lasciandosi alle spalle le ombre della retrocessione: "Dobbiamo tirare una linea e ripartire dal lavoro di qualità e di ferocia. Questo è un campionato difficile e delicato - ha avvertito Baroni - ma la mentalità farà la differenza". Il tecnico ha già delineato i tratti distintivi della sua nuova creatura: "La difesa a quattro sarà una certezza. Voglio una squadra aggressiva, non rinunciataria, che giochi con coraggio per cercare sempre la vittoria. Sappiamo di dover invertire la rotta sui numeri offensivi dello scorso anno, ma la svolta arriverà attraverso il lavoro quotidiano". Sul fronte mercato è stato ufficializzato l'addio a Montipò, con Leali pronto a raccoglierne l'eredità: "È stata una scelta condivisa con la società che ritengo giusta". La prima fase del ritiro, che inizierà domani con una seduta in città prima della partenza per Folgaria, sarà il vero banco di prova per misurare le ambizioni del gruppo. Il ritorno di Baroni ha incassato l'entusiasmo del direttore sportivo Sean Sogliano: "Dobbiamo ripartire con forza e coraggio. Ringrazio Baroni per aver accettato la proposta: per me è una grande soddisfazione. Sappiamo che sarà una stagione difficile, ma sono contento di ripartire da lui". 

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