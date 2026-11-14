Gattuso: "Lunedì gli esami di Tavares, Zaccagni e Frattesi, aspettiamo per Sutalo e Marusic"

"Io non riesco a recitare, sapevo che ci avrei messo poco ad affezionarmi alle persone che sono qui, ai tifosi, al club. La storia di questo club è incredibile, il mio sogno è vedere la mia squadra con uno stadio pieno e festeggiare sotto la curva. Noi dobbiamo onorare la maglia, i nostri tifosi sono coerenti e difficilmente torneranno sugli spalti in tutte le partite. Ma io ci spero perché la speranza è l'ultima a morire". Così Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, dopo la vittoria in amichevole contro il Mgarr, torna sulla protesta dei tifosi laziali.