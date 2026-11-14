LAZIO

Gattuso: "Lunedì gli esami di Tavares, Zaccagni e Frattesi, aspettiamo per Sutalo e Marusic"

Il tecnico biancoceleste: "I nostri tifosi sono coerenti ma spero in uno stadio pieno"

14 Nov 2026 - 14:49
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Gattuso © Getty Images

Gattuso © Getty Images

"Io non riesco a recitare, sapevo che ci avrei messo poco ad affezionarmi alle persone che sono qui, ai tifosi, al club. La storia di questo club è incredibile, il mio sogno è vedere la mia squadra con uno stadio pieno e festeggiare sotto la curva. Noi dobbiamo onorare la maglia, i nostri tifosi sono coerenti e difficilmente torneranno sugli spalti in tutte le partite. Ma io ci spero perché la speranza è l'ultima a morire". Così Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, dopo la vittoria in amichevole contro il Mgarr, torna sulla protesta dei tifosi laziali.

Poi, parlando degli infortunati, Gattuso rivela come "Nuno Tavares, Zaccagni e Frattesi lunedì faranno le risonanze, bisogna aspettare per vedere l'entità del danno", mentre per "Sutalo e Marusic aspettiamo ancora un po' di giorni".

Infine un pensiero proprio su Frattesi: "Parlo e mi scontro molto con lui, può diventare uno dei migliori incursori del mondo. Lui è fondamentale, ma la differenza la stiamo facendo sull'attacco alla linea, non lo sta facendo solo lui. Arriva a fari spenti, non è un caso che sta facendo tutti questi gol. Ci scanniamo, ma ci vogliamo bene".

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