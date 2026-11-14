Il Brasile perde col Giappone e Ancelotti viene espulso

14 Nov 2026 - 13:30
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Giornataccia per il Brasile e Carlo Ancelotti. I verdeoro sono stati battuti per 3-2 in amichevole dal Giappone, partita giocata al National Stadium di Kallang, a Singapore, e sorta di "rivincita" degli scorsi Mondiali americani. Dopo essere andata sotto 2-0 con i gol di Kubo e Nakamura, la Seleçao ha pareggiato i conti grazie a due splendide reti di Vinicus, ma nel recupero è arrivata la marcatura decisiva di Sakamoto. Un gol nato da un fallo, almeno questo il pensiero dei brasiliani, che sono entrati in campo per protestare. E alla fine ne ha pagato le conseguenze proprio Ancelotti, espulso insieme a Raphinha.

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