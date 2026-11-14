Lazio: tris al Mgarr in amichevole, in gol anche Rovella

La Lazio di Gennaro Gattuso batte il Mgarr United, squadra maltese allenata dall'ex biancoceleste Andrea Agostinelli, con un rotondo 3-0. Nell'amichevole andata in scena a Formello e voluta dal tecnico per non perdere il ritmo partita nonostante la pausa per la Nazionali, i biancocelesti hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Cancellieri, bravo ad insaccare sull'imbucata di Cataldi, e di Diogo Leite che sul cross di Gudmundsson si fa trovare pronto sul secondo palo per il raddoppio. Proprio il ritorno dell'islandese, dopo l'infortunio alla spalla, ha rappresentato una delle note liete per Gattuso con il fantasista in campo nei primi 45' minuti. Nella ripresa, poi, ecco anche il ritorno al gol di Rovella che, di destro, insacca dal limite - con la complicità del portiere avversario - fissando il punteggio sul 3-0 che chiude il match.