Lazio: tris al Mgarr in amichevole, in gol anche Rovella

14 Nov 2026 - 13:11
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

La Lazio di Gennaro Gattuso batte il Mgarr United, squadra maltese allenata dall'ex biancoceleste Andrea Agostinelli, con un rotondo 3-0. Nell'amichevole andata in scena a Formello e voluta dal tecnico per non perdere il ritmo partita nonostante la pausa per la Nazionali, i biancocelesti hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Cancellieri, bravo ad insaccare sull'imbucata di Cataldi, e di Diogo Leite che sul cross di Gudmundsson si fa trovare pronto sul secondo palo per il raddoppio. Proprio il ritorno dell'islandese, dopo l'infortunio alla spalla, ha rappresentato una delle note liete per Gattuso con il fantasista in campo nei primi 45' minuti. Nella ripresa, poi, ecco anche il ritorno al gol di Rovella che, di destro, insacca dal limite - con la complicità del portiere avversario - fissando il punteggio sul 3-0 che chiude il match.

Ultimi video

01:38
ONE TO ONE RABIOT POST ITA-FRA 12/11 DICH

Rabiot: "Abbiamo fatto un grande primo tempo, poi meno bene. L'Italia è stata brava"

02:45
MCH ALLENAMENTO RONALDINHO COL RAVENNA 14/11 MCH

Ronaldinho dà spettacolo in allenamento, a Ravenna è già mania

01:35
DICH OTO DE KETELAERE 14/11 SRV

"De Ketelaere: "Proveremo a vincere contro un'Italia forte e consapevole"

01:47
Conceicao e Nico: la Juve recupera gli esterni

Conceicao e Nico: la Juve recupera gli esterni

01:24
Tra infortuni ed Nfl: la sosta piena di Chivu

Tra infortuni ed Nfl: la sosta piena di Chivu

01:58
Milan, parla Gabbia: "Puntare in alto"

Milan, parla Gabbia: "Puntare in alto"

01:44
La carica di Cardinale: "Milan, non venderò!"

La carica di Cardinale: "Milan, non venderò!"

05:35
DICH GABBIA EVENTO MILAN DICH

Gabbia: "Vorrei tornare presto ma non voglio forzare i tempi"

02:29
Ciao Toni: Sportmediaset saluta Capuozzo

Ciao Toni: Sportmediaset saluta Capuozzo

00:20
mch ronaldinho atterrato

Ronaldinho, le immagini dell'arrivo a Forlì: domenica l'esordio con il Ravenna

01:18
Mercato Milan: tutto su Inacio, sogno Tresoldi

Mercato Milan: tutto su Inacio, sogno Tresoldi

01:40
Inter, Space dal chill al debutto con Aura

Inter, Space dal chill al debutto con Aura

01:52
Finalmente Kolo Muani

Finalmente Kolo Muani

01:54
Napoli-De Bruyne, è finita?

Napoli-De Bruyne, è finita?

02:06
Sabatini: "L'unico bocciato è Donnarumma"

Sabatini: "L'unico bocciato è Donnarumma"

01:38
ONE TO ONE RABIOT POST ITA-FRA 12/11 DICH

Rabiot: "Abbiamo fatto un grande primo tempo, poi meno bene. L'Italia è stata brava"

I più visti di Calcio

ONE TO ONE MANCINI POST ITA-FRA 12/11 DICH

Mancini: "Dopo la distrazione del gol preso abbiamo giocato bene. Il rigorista era Pio"

Zidane: "Se farò ancora l'allenatore un giorno potrei allenare la Juve, devo tutto a Lippi perché..." DICH

Zidane: "Un giorno potrei allenare la Juve, devo tutto a Lippi perché..."

OTO MANCINI PRE FRANCIA 11/11 DICH

Mancini: "La Francia farà il suo gioco, deciderò il centrocampo all'ultimo"

Sogno Juve: Sizou allenatore, Alex presidente

Sogno Juve: Sizou allenatore, Alex presidente

MANCINI SUI GIOVANI DA CONFERENZA PRE FRANCIA 11/11 DICH

Mancini: "Spazio ai giovani anche quando le partite conteranno di più"

Crisi Napoli, le soluzioni del mercato

Crisi Napoli, le soluzioni del mercato

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:46
Ronaldinho, a Ravenna è subito show! Lo stop è clamoroso: "Diranno che è AI" VIDEO
15:35
Belgio, De Ketelaere: "Italia-Francia non mi ha sorpreso"
15:20
Brasile, Ancelotti è una furia contro l'arbitro: "Ha condizionato la partita, non è in grado"
15:04
Gattuso: "Tifosi Lazio coerenti, ma sogno l'Olimpico pieno"
14:08
Mondiali donne: accordo Brasile-Fifa, biglietti a partire da 5 euro